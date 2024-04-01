Будущая выпускница медколледжа планирует трудиться в отделение реанимации больницы Пирогова, где ей спасли жизнь

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В 2019 году студентка 1 курса медицинского колледжа Анастасия Островская была доставлена бригадой скорой помощи после ДТП в Самарскую городскую клиническую больницу Н.И. Пирогова. У нее была диагностирована черепно-мозговая травма, одна из самых сложных травм в области нейрохирургии - диффузно-аксональное повреждение.



Около месяца девушка провела в коме на искусственной вентиляции легких. За жизнь юной пациентки боролась мультидисциплинарная бригада врачей - анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, хирурги, оториноларингологи, офтальмологи, реабилитологи и другие специалисты. Случай Анастасии уникальный в том, что она полностью восстановилась после полученных травм.



«В ходе лечения узнали, что наша пациентка - студентка 1 курса медколледжа имени Ляпиной, что мы лечим нашу будущую коллегу. Путь к выздоровлению был сложный, но по итогам мы не зафиксировали неврологического дефицита. Полное восстановление после тяжелой травмы – это большое чудо», - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии № 26 Ирина Ткебучава.



После выписки девушка проходила реабилитацию, на учебе взяла академический отпуск, но вскоре восстановилась и написала в социальных сетях врачу, которая участвовала в ее спасении.



«Анастасия написала, что проходила лечение в нашем отделении и полностью восстановилась, учится на 2 курсе колледжа и хочет проходить практику у нас. Конечно, мы пошли навстречу. Недавно она вновь обратилась, говорит, что заканчивает колледж и хочет посвятить себя будущей профессии и работать в нашем отделении», - отметила врач.



Анастасия рассказала, что медицина - мечта детства. Этим летом девушка планирует защитить дипломную работу, пройти аккредитацию и под руководством наставников осваивать профессию медицинской сестры.



«После аварии жизнь разделилась на до и после. Я взглянула на жизнь с другого ракурса, начала ее точно любить и ценить. Сейчас стараюсь заниматься саморазвитием, все-таки медицина требует большого внимания и ответственности. Очень хочу вернуться в больницу, чтобы работать вместе с врачами, подарившими мне вторую жизнь», - отметила Анастасия.

Фото: минздрав СО