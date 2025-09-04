Я нашел ошибку
Кроме того, один из осужденных совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.
В Самаре участники ОПГ признаны виновными в совершении нападений на местных жителей
В 2025 году в ЭкваТэк участвуют 413 компаний.
Самарские предприятия примут участие в самой значимой выставке оборудования и технологий для водной отрасли ЭкваТэк 2025
В «Т Плюс» сегодня насчитывается свыше 500 наставников. Их задача – помочь новым сотрудникам адаптироваться к работе и ускорить их профессиональный рост.
«Т Плюс» определила самых опытных наставников среди своих специалистов в Самарской области
В возрасте 91 года.
Умер знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Региону одобрен казначейский инфраструктурный кредит на сумму почти 675 млн рублей
Около 3 тысяч жителей города Снежное получили помощь врачей.
Бригада добровольцев в составе 7 врачей Самарской области оказывают помощь жителям ДНР в Снежном
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.
5 сентября в регионе местами небольшой дождь, возможна гроза, до +23°С
В ближайший час с сохранением ночью 5 сентября.
В Самарской области ожидается гроза и усиление ветра
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
0.26
EUR 94.25
0.41
Бригада добровольцев в составе 7 врачей Самарской области оказывают помощь жителям ДНР в Снежном

4 сентября 2025 17:12
122
Около 3 тысяч жителей города Снежное получили помощь врачей.

Бригада добровольцев в составе 7 врачей из учреждений здравоохранения региона в конце лета приехали в Центральную городскую больницу г. Снежное Донецкой Народной Республики для оказания амбулаторной медицинской помощи жителям региона.

Невролог, оториноларинголог, эндокринолог, педиатр, травматолог-ортопед, офтальмолог, уролог ежедневно принимают более 200 пациентов. С 19 августа 2025 года специалисты провели около 3 тысяч амбулаторных приемов, а также проконсультировали пациентов в стационаре.

Напомним, с 2022 года региональным Правительством Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывается всесторонняя поддержка. Губернатор Вячеслав Федорищев держит на личном контроле выполнение поручений по взаимодействию с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом. За три года медицинские работники региона осуществили более 20 выездов.

«Мы продолжаем оказывать помощь жителям нашего города-побратима Снежное. Работа ведётся системно и комплексно: организован амбулаторный приём, при необходимости осуществляется подключение к стационарной медицинской помощи. Для нас это не просто профессиональная задача, но и важная гуманитарная миссия — поддержка жителей в таких непростых условиях, - отметил руководитель бригады, врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александр Шерстобитов, - Особое внимание, конечно, уделяем качеству оказываемой помощи. Наши пациенты отмечают высокий уровень профессионализма и внимательное отношение врачей из Самарской области. Мы убеждены, что такая работа укрепляет взаимное доверие и подтверждает значимость сотрудничества между нашими регионами».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

1 сентября они впервые надели белые халаты и почувствовали себя частью нового коллектива.
03 сентября 2025, 18:03
 Около 3 тысяч первокурсников медколледжей региона вступили на путь профессии
489
Участники программы получили знания и навыки от экспертов отрасли по ранней разработке лекарственных средств.
03 сентября 2025, 15:33
В СамГМУ завершилась первая уникальная программа ДПО по ранней разработке инновационных лекарственных средств
532
Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.
02 сентября 2025, 17:28
Медицинский психолог Самарской психиатрической больницы рассказала, как помочь подросткам преодолеть компьютерную зависимость
734
4 сентября 2025  17:12
Бригада добровольцев в составе 7 врачей Самарской области оказывают помощь жителям ДНР в Снежном
Напоминаем, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
4 сентября 2025  14:55
Порядка 1,4 млн жителей Самарской области в этом году прошли диспансеризацию
в селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
4 сентября 2025  14:03
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
1 сентября они впервые надели белые халаты и почувствовали себя частью нового коллектива.
3 сентября 2025  18:03
 Около 3 тысяч первокурсников медколледжей региона вступили на путь профессии
Сдача объекта планируется до конца 2025 года.
3 сентября 2025  17:35
В селе Приволжье возводится модульное здание врачебной амбулатории
Участники программы получили знания и навыки от экспертов отрасли по ранней разработке лекарственных средств.
3 сентября 2025  15:33
В СамГМУ завершилась первая уникальная программа ДПО по ранней разработке инновационных лекарственных средств
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
3 сентября 2025  11:52
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение
Для 12 тысяч жителей Суходола откроется обновлённое поликлиническое отделение
3 сентября 2025  10:54
Для 12 тысяч жителей Суходола откроется обновлённое поликлиническое отделение
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
2 сентября 2025  20:39
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.
2 сентября 2025  17:28
Медицинский психолог Самарской психиатрической больницы рассказала, как помочь подросткам преодолеть компьютерную зависимость
15 августа 2024  10:59
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
204
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
438
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
498
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
509
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
407
