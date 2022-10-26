Более 8400 жителей региона получили помощь в гериатрических кабинетах

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Сегодня состоялся круглый стол по вопросам социального и медицинского обслуживания граждан пожилого возраста под председательством первого заместителя председателя Самарской Губернской Думы Марины Антимоновой. В мероприятии приняла участие руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.



Представитель ведомства выступила с докладом на тему «Организация межведомственного взаимодействия при реализации региональной составляющей федерального проекта «Старшее поколение», в том числе пилотного проекта «Система долговременного ухода».

Напомним, «Старшее поколение» является значимым направлением национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию системы оказания помощи жителям старшего возраста, увеличению продолжительности жизни.



Все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и два стационара принимают участие в региональном проекте «Система долговременного ухода».



«В Самарской области работает Гериатрическая служба для оказания медицинской помощи старшему поколению, - рассказала Элла Николаевна. - В её состав входит -Гериатрический центр, 40 гериатрических кабинетов в первичном звене здравоохранения и 165 гериатрических коек в стационарах круглосуточного пребывания. До конца 2022 года запланировано открытие дополнительных 23 гериатрических коек в Сызрани».



В этом году более 8400 жителей старше трудоспособного возраста получили помощь в гериатрических кабинетах, более 2200 из них взяты под диспансерное наблюдение.



Важными направлениями работы гериатрической службы является профилактика остеопороза и когнитивных нарушений.



«Комплексная гериатрическая оценка позволяет на ранней стадии выявлять болезни у наших пациентов, своевременно назначать терапию и сохранять качество их жизни. По итогам с родственниками пожилых пациентов проводится работа по профилактике болезней Альцгеймера и сосудистой деменции, при необходимости даются рекомендации по дополнительному обследованию у врачей-специалистов. В рамках профилактики остеопороза выявляем пациентов со средним и высоким риском падений, назначаем необходимые обследования и лекарственную терапию. Совместно с нашими гериатрами и службой социального обслуживания мы продолжаем профилактические мероприятия с целью заботы и сбережения наших пациентов старшего возраста», - отметила Элла Малютина.



Также на круглом столе эксперты обсудили вопросы межведомственного взаимодействия.

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