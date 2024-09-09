Более 800 жителей села Песочное будут получать медпомощь в обновлённых условиях

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В селе Песочное Безенчукского района будет возведен модульный фельдшерско-акушерский пункт. Здесь жители села будут наблюдаться, получать первичную и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические мероприятия.



Новое здание будет возведено благодаря выделению дополнительных средств из областного бюджета. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.



На сегодняшний день начались работы по благоустройству территории под возведение здания ФАПа, в ближайшие дни начнутся работы по устройству фундамента. Силами администрации района проводится благоустройство территории.



«Село Песочное – достаточно большое село с крупными фермерскими предприятиями. Новый модульный ФАП будет отвечать всем современным требованиям. Медицинское подразделение оснастим всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи и проведения диспансеризации», – рассказала главный врач Безенчукской центральной районной больницы Людмила Слепнева.



Модернизация первичного звена здравоохранения — часть национального «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в Самарской области в 2024 году будут возведены 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.