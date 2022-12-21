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Более 2200 детей Хворостянской ЦРБ получают медпомощь в обновленной поликлинике.

21 декабря 2022 14:16
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В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Юные пациенты Хворостянской центральной районной больницы получают медпомощь в обновленной поликлинике. В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

«Полное обновление интерьера, замена дверей и окон, устройство новых инженерных коммуникаций сделали поликлинику более уютной, — отметил главный врач Хворостянской районной больницы Андрей Батейщиков. — За счет перепланировки нам удалось развернуть новые помещения — так, появилась отдельная комната, где молодые мамы могут покормить и перепеленать малышей. Кроме того, в подразделении внедрена усовершенствованная маршрутизация с разделением потоков пациентов: для детей с симптомами простуды оборудован фильтр-бокс. Здесь врач-педиатр и медсестра осматривают пациентов, измеряют температуру, при необходимости выполняют забор биоматериала для теста на COVID-19».

Помощь в поликлинике получают более 2200 детей.

«У нас три врачебных участка, — рассказала врач-педиатр Екатерина Крайнюкова. — На мой взгляд, очень важно, чтобы помощь детям оказывалась в самых современных условиях. Участковая служба поддерживает ребенка с первых месяцев жизни, в динамике отслеживая его развитие, проводя профилактику, помогая семье сохранить и восстановить здоровье ребенка при болезни. Отдельное направление нашей работы — профилактика инфекционных заболеваний. Сейчас, например, завершаем ежегодную прививочную кампанию против гриппа. В новых условиях — с открытой регистратурой, разделением потоков, уютными зонами ожидания — и пациентам, и их родителям комфортно. Это очень важно».

 

Фото:   минздрав СО

 

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Здравоохранение
В подразделении выполнен ремонт в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
21 декабря 2022  14:16
Более 2200 детей Хворостянской ЦРБ получают медпомощь в обновленной поликлинике.
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