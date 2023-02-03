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Более 1700 жителей Хворостянского района получают помощь в обновленном офисе врача общей практики

3 февраля 2023 14:09
89
Для оказания помощи жителям ближайших сел — Абашево, Орловка и Толстовка — медработники выезжают на новом автомобиле.

Более 1700 жителей Хворостянского района — сел Новотулка и ближайших населенных пунктов — получают помощь в обновленном офисе врача общей практики. Капитальный ремонт, проведенный в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, позволил создать более комфортные условия для приема пациентов.

В рамках ремонта обновлены интерьер и фасад офиса, заменены инженерные сети, модернизирована входная зона. У входа в подразделение оборудован пандус. Первых пациентов обновленный офис принял осенью 2022 года.

 «В селе Новотулка находится один из 5 офисов врачей общей практики, которые входят в структуру нашего учреждения. После ремонта офис полностью преобразился. Здесь комфортно и пациентам, и сотрудникам, — отметил главный врач Хворостянской центральной районной больницы Андрей Батейщиков. — В штате подразделения — врач и две медицинские сестры, выезжают и узкие специалисты в соответствии с графиком. Здесь дети и взрослые могут пройти профосмотр или диспансеризацию, сделать прививку, проконсультироваться с врачом. Также в офисе есть мини-лаборатория, где выполняется общий анализ крови».

Для оказания помощи жителям ближайших сел — Абашево, Орловка и Толстовка — медработники выезжают на новом автомобиле. Он также приобретен в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Машина используется для доставки лекарств, транспортировки людей старшего возраста и маломобильных пациентов в подразделения при необходимости.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Самарской области работа по улучшению условий оказания медицинской помощи, оснащению медучреждений новым оборудованием ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова.

В прошлом году в Самарской области обновлены 37 медицинских подразделений в сельской местности и малых городах. В 15 муниципальных образованиях возведены модульные здания для размещения врачебных амбулаторий, офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Для оказания помощи жителям ближайших сел — Абашево, Орловка и Толстовка — медработники выезжают на новом автомобиле.
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