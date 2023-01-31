Более 17 000 человек прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку в СамГМУ

В 2022 году Институт профессионального образования (ИПО) СамГМУ продолжил модернизацию и внедрение индивидуальных образовательных направлений.
За год специалисты ИПО разработали 259 новых программ.
Например, совместно с НИИ Бионики и персонифицированной медицины и Институтом инновационного развития СамГМУ созданы направления:
- по 3D-моделированию в медицине,
- анатомически адаптированному эндопротезированию,
- проведению реабилитации на аппаратно-программных комплексах и многие другие.
В профессиональном образовании максимально задействованы уникальные ресурсы вуза: симуляционные технологии и оборудование Федерального аккредитационного центра СамГМУ, собственный кадаверный центр, VetLab.
По словам проректора по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию, директора ИПО Светланы Палевской, это необходимо для подготовки глобально конкурентоспособных медицинских и фармацевтических кадров для цифрового здравоохранения.
В 2022 году провели 120 образовательных мероприятий в рамках НМО, в которых приняло участие 17,8 тысяч медицинских специалистов из различных регионов России и 11 стран.
На циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки в ИПО прошли обучение более 17 тысяч человек — на 3,5 тысячи больше, чем в 2021 году.
Трансформация проводится в рамках участия СамГМУ в программе «Приоритет 2030», сообщает пресс-служба СамГМУ.
Фото: пресс-служба СамГМУ