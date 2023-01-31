Более 17 000 человек прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку в СамГМУ

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В 2022 году Институт профессионального образования (ИПО) СамГМУ продолжил модернизацию и внедрение индивидуальных образовательных направлений.



За год специалисты ИПО разработали 259 новых программ.



Например, совместно с НИИ Бионики и персонифицированной медицины и Институтом инновационного развития СамГМУ созданы направления:

- по 3D-моделированию в медицине,

- анатомически адаптированному эндопротезированию,

- проведению реабилитации на аппаратно-программных комплексах и многие другие.



В профессиональном образовании максимально задействованы уникальные ресурсы вуза: симуляционные технологии и оборудование Федерального аккредитационного центра СамГМУ, собственный кадаверный центр, VetLab.



По словам проректора по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию, директора ИПО Светланы Палевской, это необходимо для подготовки глобально конкурентоспособных медицинских и фармацевтических кадров для цифрового здравоохранения.



В 2022 году провели 120 образовательных мероприятий в рамках НМО, в которых приняло участие 17,8 тысяч медицинских специалистов из различных регионов России и 11 стран.



На циклах повышения квалификации и профессиональной переподготовки в ИПО прошли обучение более 17 тысяч человек — на 3,5 тысячи больше, чем в 2021 году.



Трансформация проводится в рамках участия СамГМУ в программе «Приоритет 2030», сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ