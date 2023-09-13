Более 16000 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

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Расширенный неонатальный скрининг проводится самым маленьким жителям региона. Он помогает диагностировать врождённые и наследственные заболевания на ранних стадиях.

Программа скрининга новорожденных детей включает исследования на 36 наследственных и врожденных заболеваний. В родильных отделениях у малышей на вторые сутки с момента рождения берётся капиллярная кровь из пятки. Материал направляется в специализированные лаборатории, сообщает Минздрав региона.

«За 8 месяцев 2023 года по программе расширенного неонатального скрининга обследовано 16 398 новорождённых. У 6 детей диагностированы врожденные заболевания. Маленькие пациенты получают необходимую медицинскую помощь, в том числе в федеральных центрах. Также по показаниям детей с наследственной патологией обмена обеспечиваем специальным лечебным питанием». — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко.

Для обеспечения маленьких пациентов дорогостоящими препаратами ведется активное взаимодействие с Благотворительным фондом поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра».

Напомним, в конце августа во время рабочей командировки в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем правления Фонда «Круг добра», Протоиереем Русской Православной Церкви Александром Ткаченко. Руководитель фонда отметил труд врачей Самарской области по спасению детей, добавив, что регион обладает колоссальным потенциалом – профессиональным и техническим. В настоящее время готовится проект соглашения о сотрудничестве в Фондом.