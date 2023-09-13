Более 16000 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» обратились коллеги из Карачаево-Черкессии с необычной просьбой.
Забыть не значит потерять: ветерану СВО вернули оставленный в самарском аэропорту телефон
На форуме будут обсуждаться современные научные идеи, связанные с проблемами цифровизации и искусственного интеллекта, философии техники, религии и др.
На Борисовских чтениях СамГТУ подпишет меморандум о сотрудничестве с Русским обществом философии и истории науки и «Знанием»
Буквально с первых дней беременности пациентка находилась под наблюдением областных специалистов - врачей-нефрологов и акушеров-гинекологов областной больницы .
Самарские врачи помогли женщине с хронической болезнью почек стать мамой в четвёртый раз
На объектах нацпроекта 2023 года дорожниками уже уложено 2,3 млн из почти 3 млн кв метров асфальтобетонной смеси.
Для проверки качества дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отберут 10 тысяч проб
Более 400 студентов и школьников Самары начали своё обучение на форуме вместе с экспертами медиасферы.
В регионе стартовал молодёжный медиафорум «Контекст»
О запуске конкурса объявил Президент России Владимир Путин чуть больше недели назад.
На конкурс, инициированный семьей Скатковых из Самары, за неделю поступило более 60 тысяч заявок
Сильнейшие спортсмены страны соберутся на Жигулевском море и поборются за главные медали сезона и место в сборной.
В Тольятти пройдет ЧР в олимпийских классах яхт и классе Европа, Первенство России и Открытый Кубок Содружества
Участие в выставке позволит продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран.
Самарская область представляет свои туристические возможности осенне-зимнего сезона на международном форуме-выставке «ОТДЫХ»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.7
-1.81
EUR 101.56
-1.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 16000 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

13 сентября 2023 13:30
123
Более 16000 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

Расширенный неонатальный  скрининг проводится самым маленьким жителям региона. Он помогает диагностировать врождённые и наследственные заболевания на ранних стадиях.

Программа скрининга новорожденных детей включает исследования на 36 наследственных и врожденных заболеваний.   В родильных отделениях у малышей на вторые сутки с момента рождения берётся капиллярная  кровь из пятки. Материал направляется в специализированные лаборатории, сообщает Минздрав региона.

«За  8 месяцев 2023 года   по программе расширенного неонатального скрининга обследовано 16 398 новорождённых. У 6 детей диагностированы врожденные заболевания. Маленькие пациенты  получают необходимую медицинскую помощь, в том числе в федеральных центрах. Также по показаниям детей с наследственной патологией обмена обеспечиваем специальным лечебным питанием».   — рассказал первый заместитель министра здравоохранения Самарской области – руководитель департамента организации медицинской помощи Сергей Вдовенко.

Для обеспечения маленьких пациентов   дорогостоящими препаратами  ведется активное взаимодействие с Благотворительным фондом поддержки детей  с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра».

Напомним, в конце августа  во время рабочей командировки в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем правления Фонда  «Круг добра», Протоиереем Русской Православной Церкви Александром Ткаченко. Руководитель фонда  отметил труд врачей Самарской области по спасению детей, добавив, что регион обладает колоссальным потенциалом – профессиональным и техническим. В настоящее время   готовится   проект  соглашения о  сотрудничестве в Фондом.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Буквально с первых дней беременности пациентка находилась под наблюдением областных специалистов - врачей-нефрологов и акушеров-гинекологов областной больницы .
13 сентября 2023  15:39
Самарские врачи помогли женщине с хронической болезнью почек стать мамой в четвёртый раз
66
Более 16000 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг
13 сентября 2023  13:30
Более 16000 новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг
123
Прививка показана детям в возрасте от 6 месяцев. Дети до 3 лет прививаются двукратно с интервалом в 28 дней, с 3 до 18 лет — один раз.
12 сентября 2023  20:51
 Юные жители региона проходят иммунизацию от гриппа
371
А также проводят другие важные исследования, направленные на улучшение качества диагностики и лечения заболеваний.
12 сентября 2023  17:05
В СамГМУ разрабатывают новые отечественные тест-системы для диагностики инфекций
344
В этом году более 1000 врачей первичного звена прошли обучение по выявлению риска пагубного потребления алкоголя в процессе оказания первичной медико-санитарной помощи.
12 сентября 2023  15:16
В 2 раза увеличилась выявляемость риска пагубного потребления алкоголя при диспансеризаци
399
Новый ФАП и ремонт офисов врачей общей практики.
12 сентября 2023  14:24
Благодаря нацпроекту обновляются подразделения Шенталинской больницы
388
В Самарскую область уже поступило 40% от планируемого количества вакцин против гриппа
12 сентября 2023  14:01
В Самарскую область уже поступило 40% от планируемого количества вакцин против гриппа
355
Как грипп влияет на течение беременности? Почему важно сделать прививку от гриппа и других инфекций при планировании беременности?
11 сентября 2023  22:29
Врач-акушер-гинеколог: о роли вакцинации при планировании беременности
547
В этом году  воздушным транспортом специалисты доставили в медицинские организации региона 76 пациентов.
11 сентября 2023  18:10
Служба санавиации региона круглосуточно помогает тяжелым пациентам 
529
11 сентября — Всероссийский день трезвости.
11 сентября 2023  14:45
Главный нарколог региона: «Токсическое действие алкоголя начинается с первого глотка»
503
Весь список
В центре внимания
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
146
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
13 сентября 2023  11:35
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
171
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
13 сентября 2023  10:54
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
193
Перекресток Самарской и Полевой в Самаре временно перекроют
12 сентября 2023  13:59
Перекресток Самарской и Полевой в Самаре временно перекроют
393
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
12 сентября 2023  13:01
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
342
Весь список