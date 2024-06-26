Более 13,5 тысяч пациентов получили помощь в новой амбулатории в Советском районе

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Новая амбулатория Самарской городской больницы № 6 приняла первых пациентов в начале этого года. Современное модульное здание возведено в рамках национального проекта "Здравоохранение".



Здание врачебной амбулатории возведено на территории больничного городка Самарской больницы №6. К подразделению прикреплены 29530 человек.



Врачебная амбулатория полностью укомплектована медперсоналом. В новом здании работают 42 сотрудника, среди которых 17 — высококвалифицированные специалисты — врачи-терапевты участковые и врачи общей практики, врачи-гинекологи.



Ведется приём первичных пациентов, в том числе для оказания экстренной и неотложной помощи, и пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном учете.



Как отмечают специалисты, здание было спроектировано по современным технологиям и адаптировано для посещения маломобильными пациентами. Здесь установлен пандус, оборудованы расширенные дверные проемы, имеются поручни и кнопки.



"Современный модульный комплекс подключен к высокоскоростному интернету. Это дает возможность проводить телемедицинские консультации. Они помогают осуществлять наблюдение за состоянием здоровья, фиксировать жалобы пациента и рекомендации врача, - рассказал главный врач больницы Расим Шамсудинов. - В целом открытие врачебной амбулатории стало важным шагом в улучшении доступности качественной медицинской помощи для жителей Советского района".



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Благодаря мероприятиям регионального проекта в городах и сельских населенных пунктах Самарской области возводятся современные здания поликлиник, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Так, в 2023 году в Самаре было также возведено здание клинико-диагностического центра детской больницы им. Ивановой, в муниципальных районах - более 30 модульных зданий ФАПов и амбулаторий . В этом году продолжается строительство поликлиник в пгт Смышляевка и в Самаре на улице Панова, планируется возведение новых зданий для размещения медицинских подразделений в муниципалитетах.

Фото: минздрав СО