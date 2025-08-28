Я нашел ошибку
Главные новости:
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании

28 августа 2025 13:21
150
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании

В Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 поставлено современное оборудование: 15 новых электрокардиографов, 6 регистраторов для электрокардиографического мониторинга, 5 диагностических спирометров для исследования функции внешнего дыхания. 2 системы ультразвуковой визуализации.

«На новых аппаратах уже проведено более 1000 исследований. Частично заменено устаревшее оборудование и оснащены новые кабинеты современной диагностической аппаратурой. Медицинская техника имеет функцию ручного и автоматического режимов, возможность подключения к компьютеру, что облегчает работу специалиста и позволяет произвести выдачу медицинского заключения на руки пациенту в электронном виде», — отметил главный врач поликлиники Руслан Каримов.

Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м. В нём будет размещено новое оборудование: УЗИ, рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

Здравоохранение
Андрей Орлов совместно с главными врачами больниц проконтролировали качество ремонтных работ в ФАПе поселка Привольный Безенчукского района, консультативно-диагностический корпус Приволжской ЦРБ, а также посетили обновленное поликлиническое подразделение
28 августа 2025  14:22
Благодаря нацпроекту в сельских районах региона обновляются медучреждения
107
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
27 августа 2025  19:55
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
27 августа 2025  15:23
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
477
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
27 августа 2025  14:24
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
435
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров
27 августа 2025  11:31
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров
414
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
26 августа 2025  18:52
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
725
В ходе ремонта выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, в режимных кабинетах установлены кондиционеры.
26 августа 2025  16:37
В детском поликлиническом отделении Самарской больницы №10 завершён капитальный ремонт
544
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
26 августа 2025  14:17
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
574
Инновационные гильзы СамГМУ в десятки раз ускорят изготовление экзопротезов
26 августа 2025  13:11
Инновационные гильзы СамГМУ в десятки раз ускорят изготовление экзопротезов
453
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15095
В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
887
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
492
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
255
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Самарская область подверглась атаке беспилотников
693
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
346
