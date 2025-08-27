Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании

160

В Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 поставлено современное оборудование:

15 новых электрокардиографов

6 регистраторов для электрокардиографического мониторинга

5 диагностических спирометров для исследования функции внешнего дыхания

2 системы ультразвуковой визуализации.

"На новых аппаратах уже проведено более 1000 исследований. Частично заменено устаревшее оборудование и оснащены новые кабинеты современной диагностической аппаратурой. Медицинская техника имеет функцию ручного и автоматического режимов, возможность подключения к компьютеру, что облегчает работу специалиста и позволяет произвести выдачу медицинского заключения на руки пациенту в электронном виде", - отметил главный врач поликлиники Руслан Каримов.

Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м. В нём будет размещено новое оборудование: УЗИ, рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО