Я нашел ошибку
Главные новости:
Родственники женщины выражают несогласие с состоявшимся приговором и намерены его обжаловать.
Глава СКР запросил доклад по делу о гибели самарчанки при нападении стаи бродячих собак 
Водитель скончался до приезда медиков, 42-летний пассажир доставлен в больницу.
Смертельное ДТП в Волжском районе: иомарка съехала в кювет и перевернулась
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
Основное время матча завершилось вничью – 0:0, и победитель определился в серии пенальти, в которой сильнее оказались "Крылья Советов" – 5:4.
"Крылья Советов"  обыграли московское "Динамо"  – 5:4
В рамках «Samara Open» будет разыграна категория «баскетбол на колясках».
30 августа на площади Куйбышева пройдет ежегодный турнир по баскетболу 3х3 «Samara Open»
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании

27 августа 2025 19:55
160
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.

В Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 поставлено современное оборудование:

15 новых электрокардиографов

6 регистраторов для электрокардиографического мониторинга

5 диагностических спирометров для исследования функции внешнего дыхания

2 системы ультразвуковой визуализации.

"На новых аппаратах уже проведено более 1000 исследований. Частично заменено устаревшее оборудование и оснащены новые кабинеты современной диагностической аппаратурой. Медицинская техника имеет функцию ручного и автоматического режимов, возможность подключения к компьютеру, что облегчает работу специалиста и позволяет произвести выдачу медицинского заключения на руки пациенту в электронном виде", - отметил главный врач поликлиники Руслан Каримов.

Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м. В нём будет размещено новое оборудование: УЗИ, рентген, КТ, эндоскопия, маммограф, флюорограф.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
27 августа 2025, 15:23
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму. Здравоохранение
248
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
27 августа 2025, 14:45
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие. Общество
248
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
26 августа 2025, 18:52
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний. Здравоохранение
593
Здравоохранение
Кроме того, до конца 2025 года будет возведено здание диагностического отделения с использованием быстровозводимых модульных конструкций площадью 700 кв.м.
27 августа 2025  19:55
Более 1000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
160
Гиподинамия бьет не только по телу, но и по разуму.
27 августа 2025  15:23
 Эксперт: "Сидячий образ жизни — это прямой путь к системной деградации организма"
249
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
27 августа 2025  14:24
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
236
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров
27 августа 2025  11:31
В Клиниках СамГМУ пациентке удлинили руку на 13 сантиметров
255
Физические упражнения укрепляют иммунную систему, являющуюся естественным барьером на пути развития любых заболеваний.
26 августа 2025  18:52
Врач областного онкодиспансера: регулярная физическая активность – это инвестиция в здоровье и долголетие
595
В ходе ремонта выполнены внутренние отделочные работы, заменены системы электроснабжения, водоснабжения и канализации, в режимных кабинетах установлены кондиционеры.
26 августа 2025  16:37
В детском поликлиническом отделении Самарской больницы №10 завершён капитальный ремонт
484
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
26 августа 2025  14:17
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
515
Инновационные гильзы СамГМУ в десятки раз ускорят изготовление экзопротезов
26 августа 2025  13:11
Инновационные гильзы СамГМУ в десятки раз ускорят изготовление экзопротезов
393
В СОУНБ пройдет открытая психологическая лекция о расстройствах пищевого поведения
26 августа 2025  11:19
В СОУНБ пройдет открытая психологическая лекция о расстройствах пищевого поведения
412
Несколько ключевых причин, почему стоит приучать ребенка к спорту.
25 августа 2025  14:20
Тольяттинский врач-педиатр рассказала, почему важно заниматься спортом с детства
461
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15095
Весь список
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
241
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
243
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
363
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
563
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
318
Весь список