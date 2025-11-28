Более 1,9 млн жителей региона проверили здоровье с помощью диспансеризации

Я нашел ошибку
Мероприятие состоится под эгидой Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Российского общества «Знание», Фонда Защитники Отечества | Самарская область и при поддержке Министерства культуры Самарской области.
1 декабря в селе Исаклы состоится концертно-лекционная программа "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"
На фронт они отправились, продолжая семейную традицию – защищать страну. Детство братьев прошло в армейских городках, часто они ходили на службу вместе с отцом.
Самарчанка Жанна ждет со специальной военной операции двоих сыновей
В Самаре в день проведения футбольного матча усилят работу общественного транспорта.
29 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч «Акрон» – «Пари НН»
Европейский гимнастический союз допустил россиян до своих турниров
Победителям и призёрам со сцены в торжественной обстановке вручили дипломы и памятные призы. Подарки подготовлены Агентством по реализации молодёжной политики Самарской области и производителем решений для света и энергии дома Camelion.
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Оснащение нового ФАПа будет соответствовать всем современным стандартам: электрокардиограф, дефибриллятор для экстренной помощи, небулайзер для проведения ингаляционной терапии на месте, лабораторное оборудование для экспресс-анализа уровня холестерина и
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
В Тунисе проходил открытый чемпионат Африки по легкой атлетике среди мастеров. На старты вышли спортсмены в возрасте старше 40 лет из разных стран мира.
Тольяттинка Ольга Гурциева - победитель открытого чемпионата Африки в категории «мастерс»
Не имеет значения, молодое дерево или старое. Нарушитель не только привлекается к ответственности, но и возмещает ущерб.
 Лесная охрана региона выявила 50 незаконных рубок с начала года
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Более 1,9 млн жителей региона проверили здоровье с помощью диспансеризации

159
Более 1,9 млн жителей региона проверили здоровье с помощью диспансеризации

 

Профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях – основное направление работы первичного звена здравоохранения Самарской области. Особое внимание уделяется проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

«Основная задача профилактических мероприятий -  выявление заболеваний и факторов риска их развития по основным нозологическим классам, определяющим смертность населения. Это онкология – проводим онкоскрининги, болезни системы кровообращения – акцент на исследования на холестерин и ЭКГ, сахарный диабет – исследования крови на сахар», - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

В ходе диспансеризации в этом году впервые выявлено:

- около 2700 злокачественных новообразований

- 38000 случаев заболеваний системы кровообращений

- 4500 случаев сахарного диабета.

Все пациенты взяты на диспансерное наблюдение, получают необходимое лечение.

«Каждый гражданин имеет право пройти диспансерзацию бесплатно, - напомнила Элла Малютина. -  При предъявлении справки о прохождении диспансеризации от медицинской организации работодатель предоставляет оплачиваемый день, человеку в предпенсионном возрасте - 2 дня.  Приглашаем жителей региона посетить свои поликлиники с профилактической целью, позаботиться о своем здоровье и будущем, пройдя диспансеризацию».

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья - важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: Минздрав региона

28 ноября 2025  16:54
В селе Новое Эштебенькино скоро откроется новый ФАП
28 ноября 2025  13:35
В Клиниках СамГМУ успешно прооперировали сложный случай токсического зоба у пациентки из Пензенской области
28 ноября 2025  10:23
В Клиниках СамГМУ успешно прооперировали сложный случай токсического зоба у пациентки из Пензенской области
Оптимальным выбором остается теплая вода, которая не провоцирует нарушения в работе ЖКТ и в целом положительно влияет на состояние организма.
27 ноября 2025  22:09
Нутрициолог рассказала, какой температуры должны быть напитки, чтобы избежать вреда для здоровья
Наибольшее число случаев регистрируется у пациентов в возрастной группе от 65 до 75 лет как среди мужчин, так и среди женщин.
27 ноября 2025  18:43
В результате скрининга в регионе выявлено 305 случаев колоректального рака
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
27 ноября 2025  15:36
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
963
Большинство нарушений работы желудочно-кишечного тракта можно предотвратить или значительно смягчить, если вовремя обратить внимание на факторы риска и свои привычки.
26 ноября 2025  19:38
Самарский врач-гастроэнтеролог: 7 основных факторов риска развития нарушений ЖКТ
Они позволяют проводить полный спектр ультразвуковых исследований, включая обследования в педиатрии, гинекологии, кардиологии, урологии и ангиологии.
26 ноября 2025  19:10
Сызранская больница получила два современных аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса
ФАП обеспечит доступность первичной помощи для более чем 100 жителей деревни и работников местного фермерского производства.
26 ноября 2025  18:54
В деревне Карабикулово Шенталинского района ведется строительство современного ФАПа
Неправильное положение нашего тела во время работы или отдыха создает неравномерную и часто неправильную нагрузку на суставной аппарат.
26 ноября 2025  18:23
Эксперт: пять привычек для здоровья суставов в любом возрасте
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
