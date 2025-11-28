Более 1,9 млн жителей региона проверили здоровье с помощью диспансеризации

Профилактика заболеваний и их выявление на ранних стадиях – основное направление работы первичного звена здравоохранения Самарской области. Особое внимание уделяется проведению диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

«Основная задача профилактических мероприятий - выявление заболеваний и факторов риска их развития по основным нозологическим классам, определяющим смертность населения. Это онкология – проводим онкоскрининги, болезни системы кровообращения – акцент на исследования на холестерин и ЭКГ, сахарный диабет – исследования крови на сахар», - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

В ходе диспансеризации в этом году впервые выявлено:

- около 2700 злокачественных новообразований

- 38000 случаев заболеваний системы кровообращений

- 4500 случаев сахарного диабета.

Все пациенты взяты на диспансерное наблюдение, получают необходимое лечение.

«Каждый гражданин имеет право пройти диспансерзацию бесплатно, - напомнила Элла Малютина. - При предъявлении справки о прохождении диспансеризации от медицинской организации работодатель предоставляет оплачиваемый день, человеку в предпенсионном возрасте - 2 дня. Приглашаем жителей региона посетить свои поликлиники с профилактической целью, позаботиться о своем здоровье и будущем, пройдя диспансеризацию».

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья - важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: Минздрав региона