Благодаря нацпроекту две новые машины поставлены в Большечерниговскую больницу

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Благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" в Большечерниговскую центральную районную больницу в этом году поступили два новых автомобиля Lada Granta.



Одна из машин передана в службу неотложной медицинской помощи, которая осуществляет выезды к пациентам в ежедневном режиме. Второй автомобиль используется для оперативных выездов на дом. На данный момент в автопарке больницы 16 машин неотложной медицинской помощи. Основная часть была направлена для оснащения фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в поселениях района.



«Фельдшеры теперь могут оперативно добираться к пациентам и при необходимости доставлять их в центральную больницу для консультации узких специалистов. Наши машины постоянно в разъездах: обеспечивают транспортную доступность для участников специальной военной операции и членов их семей, своевременно доставляют беременных женщин из отдаленных поселков на консультации, используются для проведения профилактических осмотров и диспансеризации. Две новые Lada Granta помогают повышать оперативность медицинской помощи в экстренных случаях и при вызовах к пациентам», – рассказала главный врач больницы Татьяна Бобошко.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 193 автомобиля, из них 23 машины на базе «ГАЗ Соболь», оснащенные приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО