Я нашел ошибку
Главные новости:
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
С опережением и без ожиданий.
Благодаря дополнительным средствам областного бюджета новые ФАПы появятся в 24 населенных пунктах
Иван Носков обсудил с директором МАУ «Парки Самары» развитие парка Победы и его подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В самарском парке Победы реконструируют мемориальный комплекс
Будет действовать временное ограничение движения транспорта по улице Максима Горького – от улицы Комсомольской до улицы Пионерской.
В центре Самары ограничат движение транспорта 
Иван Носков встретился с жителями улиц Дачная и Циолковского, которые оставляли обращения в социальных сетях. 
Дорогу по улице Дачная (от Пензенской до Чернореченской) в Самаре капитально отремонтируют
Банкнота номиналом 1000 рублей посвящена Приволжскому федеральному округу.
Символом для новой 1000-рублевой банкноты может стать самарский Монумент Славы
В Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, +1°С.
30 ноября в регионе местами небольшой снег, до +2°С
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 109.58
1.57
EUR 116.14
3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Благодаря дополнительным средствам областного бюджета новые ФАПы появятся в 24 населенных пунктах

29 ноября 2024 21:06
111
С опережением и без ожиданий.

Выделить уже в этом году дополнительные средства на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов. Это было одно из первых значимых решений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева по укреплению системы здравоохранения.

Были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов в Самарской области.

"Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов - важнейшее решение, которое делает медицину на селе доступнее. По инициативе главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева были приняты поправки в областной бюджет и выделены дополнительные средства на возведение 24 ФАПов, в том числе два из них возводятся в Ставропольском районе. Уже в этом году жители села Осиновка и поселка Висла будут получать помощь в новых просторных модульных зданиях. Также масштабные преобразования первичного звена проводятся в районе благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Но значимо, что и региональные власти уделяют колоссальное внимание укреплению здравоохранения и принятые решения позволяют с опережением и без ожиданий делать сельскую медицину современной, доступной и качественной", - отметила главный врач Ставропольской ЦРБ Лилия Малкина.

Развитие продолжится - в следующем году будут возведены 53 новых здания фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
29 ноября 2024, 21:14
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района. Здравоохранение
126
Атеросклеротические отложения появляются в сосудах вследствие высокого уровня плохого холестерина — так называют липопротеины низкой плотности, отметил врач.
24 ноября 2024, 16:19
Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт и инсульт факторы
Атеросклеротические отложения появляются в сосудах вследствие высокого уровня плохого холестерина — так называют липопротеины низкой плотности, отметил... Здравоохранение
771
Прививочная кампания продолжается все 7 дней в неделю.
22 ноября 2024, 21:08
В выходные дни в регионе продолжают работать мобильные и стационарные пункты вакцинации
Прививочная кампания продолжается все 7 дней в неделю. Общество
910
Здравоохранение
В центре организованы группы психологической поддержки. В рамках занятий участники находят новых друзей, делятся опытом и получают обратную связь.
29 ноября 2024  22:14
Специалисты Самарского СПИД - центра оказывают психологическую помощь пациентам и их семьям
86
Последние несколько лет Ирина Михайловна работала заместителем главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района.
29 ноября 2024  21:14
Отрадненскую городскую больницу возглавила Ирина Назаркина
129
С опережением и без ожиданий.
29 ноября 2024  21:06
Благодаря дополнительным средствам областного бюджета новые ФАПы появятся в 24 населенных пунктах
111
В «цифровой операционной» СамГМУ пациенту с электроожогом восстановили ткани лица
29 ноября 2024  09:37
В «цифровой операционной» СамГМУ пациенту с электроожогом восстановили ткани лица
288
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
27 ноября 2024  10:38
В ГД внесут законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный
489
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
26 ноября 2024  14:28
СамГМУ: Интерактивный анатомический стол «Пирогов» начали собирать в Индии
578
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
25 ноября 2024  13:11
Минздрав признан виновным в подложной попытке вывода антибиотика из Индии на рынок
606
В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности
25 ноября 2024  12:44
В СамГМУ разработали систему для диагностики и восстановления двигательной активности
819
Атеросклеротические отложения появляются в сосудах вследствие высокого уровня плохого холестерина — так называют липопротеины низкой плотности, отметил врач.
24 ноября 2024  16:19
Кардиолог назвал провоцирующие инфаркт и инсульт факторы
771
После врач-офтальмолог определяет диагноз и тактику лечения.
22 ноября 2024  15:25
Специалисты больницы Ерошевского провели обследование пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом
873
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
5925
Весь список
В центре внимания
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
29 ноября 2024  16:49
Делегация региона во главе с Вячеславом Федорищевым ознакомилась с Ситуационным центром Губернатора Тульской области
458
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
29 ноября 2024  15:52
В Самаре стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
201
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
249
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
383
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
29 ноября 2024  13:03
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
239
Весь список