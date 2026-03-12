Я нашел ошибку
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
Комитет Госдумы поддержал новый законопроект о трудовых мигрантах

195
Комитет Госдумы поддержал новый законопроект о трудовых мигрантах

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который обязует трудовых мигрантов в России обеспечивать своих иждивенцев на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Об этом 11 марта сообщило ТАСС.

Отмечается, что законопроект был внесен правительством РФ и предполагает внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно предложенной инициативе, трудовые мигранты обязаны будут содержать себя и своих иждивенцев на территории России, соблюдая минимальный уровень дохода, равный региональному прожиточному минимуму, умноженному на коэффициент региона.

Законопроект также вводит требования для детей трудовых мигрантов: они смогут оставаться в России только на срок действия разрешения на работу их родителей, при условии оплаты фиксированного авансового платежа по НДФЛ как за себя, так и за каждого ребенка. После достижения 18 лет дети мигрантов обязаны будут покинуть Россию в течение 30 дней или подать заявление на получение патента в течение этого срока.

