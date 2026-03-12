В самарском метро вместо жетонов пассажиры будут использовать QR-код

До конца 2026 года в самарском метро жетоны заменят на новую систему оплаты проезда. Теперь пассажиры будут получать одноразовые билеты с QR-кодом. Об этом сообщает администрация города.

Одноразовые билеты можно будет приобрести в кассах и специальных автоматах.

«Мы изучили опыт Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, где аналогичный подход к оплате проезда уже успешно внедрён и доказал свою эффективность... Мы значительно сократим операционные расходы, связанные с инкассацией, а также с загрузкой и выгрузкой жетонов», — объяснил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

Чтобы пройти через турникет, QR-код на билете необходимо будет поднести к сканеру. Как только загорится зелёный свет, турникет откроется. При этом все привычные способы безналичной оплаты сохранятся: проезд можно будет оплатить транспортными и банковскими картами, смартфонами, а также с помощью функции «оплата улыбкой», пишет Самара-АиФ.