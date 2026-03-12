Я нашел ошибку
Главные новости:
Живущий в Тольятти иностранец пытался дать полицейскому взятку
78‑летняя самарчанка стала жертвой мошенников, потеряв более 500 тысяч рублей
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Пожаловаться на кредиторов теперь можно на Госуслугах
Из Самарской области полторы сотни иностранных граждан препровождены до границы
В городе Сызрань появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Самарской области обнаружили необычную поддельную монету в 5 рублей
В Самарской области поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
Мероприятия
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В самарском метро вместо жетонов пассажиры будут использовать QR-код

121
До конца 2026 года в самарском метро жетоны заменят на новую систему оплаты проезда. Теперь пассажиры будут получать одноразовые билеты с QR-кодом. Об этом сообщает администрация города.

Одноразовые билеты можно будет приобрести в кассах и специальных автоматах.

«Мы изучили опыт Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, где аналогичный подход к оплате проезда уже успешно внедрён и доказал свою эффективность... Мы значительно сократим операционные расходы, связанные с инкассацией, а также с загрузкой и выгрузкой жетонов», — объяснил директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.

Чтобы пройти через турникет, QR-код на билете необходимо будет поднести к сканеру. Как только загорится зелёный свет, турникет откроется. При этом все привычные способы безналичной оплаты сохранятся: проезд можно будет оплатить транспортными и банковскими картами, смартфонами, а также с помощью функции «оплата улыбкой», пишет Самара-АиФ.

В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
12 марта 2026  09:27
12 марта 2026  09:27
155
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
11 марта 2026  11:37
808
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
434
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
11 марта 2026  10:03
338
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1274
Весь список