От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Утром 12 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее с сохранением в первой половине дня 12 марта».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «112»