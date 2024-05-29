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Биолог рассказала, кому опасно работать в огороде

29 мая 2024 09:10
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Биолог рассказала, кому опасно работать в огороде

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 29 мая рассказала «Известиям», людям с какими заболеваниями не стоит работать в огороде.

«Нужно быть осторожнее людям с болезнями сердца, артериальной гипертонией или другими сердечно-сосудистыми проблемами, так как они могут испытывать трудности при физической нагрузке, особенно в жаркую погоду; людям с артритом, остеопорозом, грыжами межпозвоночных дисков и другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Эти болезни могут усугубляться при физических нагрузках. Стоит ограничить садоводство людям с аллергией на пыльцу, плесень или другие аллергены, которые могут встречаться в саду, а также людям с астмой, хроническим бронхитом и другими заболеваниями дыхательной системы, которые могут обостряться при вдыхании пыли, спор плесени или пыльцы», — сказала она.

При наличии диабета также следует избегать переутомления, чтобы не получить травмы, которые могут плохо заживать. Не рекомендуется трудиться на грядках людям с ослабленной иммунной системой, включая тех, кто проходит химиотерапию или принимает иммунодепрессанты, так как они могут быть подвержены инфекциям из-за работы с почвой. Работа в огороде может вызвать стресс у людей с депрессией, тревожными расстройствами или другими психическими заболеваниями.

«Перед началом садовых работ людям с вышеперечисленными заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы оценить риски и получить рекомендации, которые помогут сделать работу в саду безопасной и полезной», — заключила Лялина.

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