Автопарк Нефтегорской ЦРБ пополнили два новых автомобиля на базе «ГАЗ Соболь»   

Автопарк Нефтегорской центральной районной больницы им. Н.И. Звягинцева обновился благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Машины оборудованы носилками для транспортировки пациентов.



Спецтранспорт направлен в отделение неотложной медицинской помощи и активно используется для перевозки пациентов, в том числе в медучреждения Самары.



«Новые автомобили существенно расширяют наши транспортные возможности, – рассказал и.о. главного врача Нефтегорской больницы Владимир Черкасов, – На этих машинах мы также доставляем участников СВО на диспансеризацию. Транспорт поступил в дополнение к уже действующему автопарку и эффективно интегрирован в ежедневную работу. За это время осуществлено более 650 выездов».



В настоящее время автопарк Нефтегорской больницы включает 4 автомобиля «ГАЗ Соболь». Кроме того, в этом году больница получила 2 легковых автомобиля «Лада Гранта» для оказания медпомощи на дому, доставки лекарств маломобильным пациентам. За подразделениями в селах Алексеевка и Утёвка закреплены автомобили «Лада Ларгус» и «Лада Нива».



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО