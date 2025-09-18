В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа

129

Во всех пунктах вакцинации Самарской области продолжается активная прививочная кампания. На сегодняшний день порядка 330 тысяч жителей региона сделали прививку от гриппа, в том числе благодаря выездным вакцинациям.

В день футбольного матча на территории стадиона «Солидарность Самара Арены» работал мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы, где все желающие могли защитить себя от респираторных заболеваний и подготовиться к сезону простуд. В ходе акции вакцинацию прошли более 60 человек.

Для проведения процедуры жителям региона при себе необходимо было иметь паспорт, заполнить добровольное согласие и пройти предварительный осмотр специалиста. В преддверии сезона простуд вместе с болельщиками вакцинацию прошел главный врач Волжской больницы Сергей Братко.

«Мы стремимся сделать медицинскую помощь максимально доступной для жителей нашего региона. Прививка от гриппа не дает 100% защиты, но она защищает нас от серьезных последствий. Главная её цель — предотвратить распространение инфекции и осложнений, связанных с гриппом. Вакцинация безопасна и необходима, а чтобы пройти ее не обязательно тратить время для обращения в поликлинику. Призываю всех жителей не откладывать визит в прививочный кабинет, ведь ежегодная вакцинация — одна из самых эффективных и безопасных мер профилактики сезонных заболеваний», — подчеркнул Сергей Братко.

Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М». Информация об адресах прививочных пунктов доступна на сайте ведомства.

Фото: минздрав СО