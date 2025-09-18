Я нашел ошибку
Главные новости:
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа

18 сентября 2025 19:52
129
Во всех пунктах вакцинации Самарской области продолжается активная прививочная кампания. На сегодняшний день порядка 330 тысяч жителей региона сделали прививку от гриппа, в том числе благодаря выездным вакцинациям.

В день футбольного матча на территории стадиона «Солидарность Самара Арены» работал мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы, где все желающие могли защитить себя от респираторных заболеваний и подготовиться к сезону простуд. В ходе акции вакцинацию прошли более 60 человек.

Для проведения процедуры жителям региона при себе необходимо было иметь паспорт, заполнить добровольное согласие и пройти предварительный осмотр специалиста. В преддверии сезона простуд вместе с болельщиками вакцинацию прошел главный врач Волжской больницы Сергей Братко.

«Мы стремимся сделать медицинскую помощь максимально доступной для жителей нашего региона. Прививка от гриппа не дает 100% защиты, но она защищает нас от серьезных последствий. Главная её цель — предотвратить распространение инфекции и осложнений, связанных с гриппом. Вакцинация безопасна и необходима, а чтобы пройти ее не обязательно тратить время для обращения в поликлинику. Призываю всех жителей не откладывать визит в прививочный кабинет, ведь ежегодная вакцинация — одна из самых эффективных и безопасных мер профилактики сезонных заболеваний», — подчеркнул Сергей Братко.

Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М». Информация об адресах прививочных пунктов доступна на сайте ведомства.

 

Фото:   минздрав СО

Здравоохранение
18 сентября 2025  19:52
129
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
18 сентября 2025  15:48
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
182
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
18 сентября 2025  15:39
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
182
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
18 сентября 2025  14:02
227
В СамГМУ разработали образовательную программу для аспирантов по интеграции ИИ в научные исследования
18 сентября 2025  12:10
221
в селе Боровка откроется фельдшерско-акушерский пункт
18 сентября 2025  10:53
192
Самарский регион - один из лидеров развития детской кардиохирургии
18 сентября 2025  10:48
205
европейские ученые создали ИИ, предсказывающий появление болезней
18 сентября 2025  09:19
264
В 2025 году тема дня:
17 сентября 2025  15:50
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
513
Жители Самарской области смогут сделать прививку от гриппа в день игры «Крыльев Советов»
17 сентября 2025  12:46
406
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15185
В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
234
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
667
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
368
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1239
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
439
