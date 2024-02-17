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Армен Бенян встретился со специалистами Тольяттинской станции скорой медицинской помощи

17 февраля 2024 20:43
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Армен Бенян поблагодарил специалистов станции за работу и вручил ведомственные награды.

Руководитель ведомства обсудил с коллегами вопросы развития экстренной службы, цифровизации здравоохранения и показатели деятельности системы.

«Наша важнейшая задача обеспечить эффективное взаимодействие всех звеньев оказания медицинской помощи - первичного звена, службы скорой помощи и стационаров. Связующим в решении этой задачи является информационная система. На территории области мы развиваем и это непрерывный процесс – Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Задача – обеспечить бесшовность процессов, создать большую базу данных. Это не только поможет упростить, повысить оперативность деятельности, но и даст возможность анализировать и контролировать ключевые показатели работы отрасли", - отметил Армен Бенян.

Сегодня специалисты службы работают в централизованной подсистеме "Управление скорой медицинской помощью" ЕМИАС. Она создана в регионе в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента Владимира Путина. Платформа объединяет все станции скорой медицинской помощи Самарской области. С помощью нее оцифрована работа всех диспетчеров и бригад, ведущих медицинскую документацию в электронном виде с помощью мобильных рабочих мест (планшетов). Централизованная подсистема позволяет осуществлять оперативную передачу информации о принятых вызовах, маршрутизацию бригад СМП, а также передавать сведения в больницы, куда доставляются пациенты, в момент, когда машина скорой помощи еще в пути. Также благодаря этой системе мониторируется в режиме онлайн вся оперативная обстановка на уровне региона в части скорой медицинской помощи, время приема звонков, движение всех бригад, достаточность задействованных сил.

Главный врач Александр Пастушок рассказал о показателях работы Тольяттинской станции, привлечении и поддержке медицинских кадров, обновлении автопарка. Так, за последние годы:

- получено новое оборудование - мобильные аппараты УЗИ
- обновлен автопарк - поставлены 8 автомобилей скорой медицинской помощи и 10 машин для оказания неотложной помощи
- для бригад предусмотрена новая спецодежда
- 19 сотрудников трудоустроены по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор»
 выделено служебное жилье 4 медицинским работникам, прибывшим из других регионов
- 10 молодых специалистов получат подъемные выплаты по наиболее востребованным специальностям.

На станции большое внимание уделяется непрерывному профессиональному образованию сотрудников. На базе учреждения проходят обучение и студенты Тольяттинского медколледжа.

"Для этих целей мы сконструировали модуль санитарного автомобиля, полностью соответствующий реальным размерам и оснащению. Вся аппаратура и приспособления модуля не просто имитируют обстановку машины скорой помощи, а работают в своих режимах. На манекенах можно отрабатывать приёмы сердечно- легочной реанимации, дефибрилляцию, различные режимы респираторной поддержки и многие другие манипуляции", - рассказал Александр Пастушок.

Армен Бенян поблагодарил специалистов станции за работу и вручил ведомственные награды.

"Благодарю каждого сотрудника станции скорой медицинской помощи. От ваших профессиональных навыков зависит здоровье и жизнь пациентов", - отметил руководитель ведомства, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:    пресс-служба минздрава СО

Теги: Медицина Тольятти

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