Армен Бенян: в регионе выстроена работа по оказанию помощи пациентам с инсультами

232

«Помощь пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения должна быть оказана в максимально короткие сроки от начала заболевания. Для этого задействованы все службы – скорая медицинская помощь, специализированные учреждения, включая сосудистые центры и реабилитационные отделения, а также амбулаторное звено. В службе «скорой» актуализирован алгоритм диагностики для удобства использования медицинскими работниками. В круглосуточном режиме работают 13 специализированных сосудистых центров, материально-техническая база которых обновляется благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Применяются современные методы лечения - тромболитическая терапия и метод тромбоэкстракции. По итогам 9 месяцев этого года на 15,5% снизился показатель больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», – рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



В первые 4,5 часа инсульта часть пострадавших мозговых клеток еще сохраняют свою жизнеспособность и при восстановлении питания этих клеток происходит постепенное восстановление их функций.



«Для сохранения качества жизни пациентов, после перенесенного инсульта, развиваем медицинскую реабилитацию, в том числе в первичном звене здравоохранения. Также с целью профилактики осложнений после сосудистой катастрофы в течение 2 лет обеспечиваем пациентов лекарственными препаратами. В этом помогает национальный проект «Здравоохранение», - отметил руководитель ведомства.



Для своевременного обращения за медицинской помощью всем необходимо знать симптомы инсульта. Это поможет сохранить жизнь. Как распознать инсульт по внешним признакам? У больного нарушена мимика, уголки рта неравномерно опущены, «кривая» улыбка. Ослаблена рука, нога. Есть проблемы с речью.

Фото: freepik.com