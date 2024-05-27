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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян с рабочим визитом посетил Богатовскую центральную районную больницу. На встрече с коллективом учреждения руководитель ведомства представил нового главного врача.



С 27 мая 2024 года на должность главного врача Богатовской ЦРБ назначена Юлия Полушкина. Ее стаж работы в системе здравоохранения - более 13 лет, на руководящих должностях – более 8 лет,

и 16 лет в Территориальном фонде обязательно медицинского страхования Самарской области. До этого Юлия Ивановна работала врачом- педиатром, врачом-экспертом, а также заместителем главного врача в ряде медучреждений региона.



Армен Бенян отметил, что новый главный врач хорошо знает все направления работы амбулаторной службы.



«Первичному звену здравоохранения на государственном уровне уделяется беспрецедентное внимание. Реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение» за последние годы позволила сделать многое – мы построили новые фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в муниципальных районах, провели капитальный ремонт подразделений районных и городских больниц, обновили парк санитарного автотранспорта. И развитие поликлинического звена и сельской медицины продолжает быть приоритетным направлением нашей работы, - отметил министр. – Коллеги, вы представляете ключевое звено в обеспечении профилактических мероприятий для населения, раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, в вопросах просвещения и формирования у наших жителей здорового образа жизни и приверженности профилактики».



Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в Богатовском районе:

- Возведены новые ФАП в селе Беловка и офис врача общей практики в селе Арзамасцевка, планируется возведение ФАПа в поселке Центральный в 2025 году

- Капитальный ремонт проведен на 2 объектах здравоохранения, планируется обновление условий ещё в 2 подразделениях

- Автопарк больницы обновился на 13 машин

- В распоряжении медработников появилось 20 единиц современного оборудования, в том числе новые маммограф, флюорограф, рентгенодиагностический аппарат, эндоскопическое оборудование, УЗИ-аппарат, электрокардиографы и др.



Армен Бенян поблагодарил коллектив больницы за труд и нацелил на командную работу во всех процессах организации медицинской помощи, в том числе по развитию телемедицины, внедрению ЕМИАС, исполнению планов по вакцинации и диспансеризации и др. Новому руководителю министр пожелал успешной совместной плодотворной работы, никогда не терять бдительности и учитывать основные направления заботы главного врача – благополучие пациентов, коллектива и учреждения.

Фото: минздрав СО