Армен Бенян провел рабочую встречу с Галиной Гусаровой

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Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян провел рабочую встречу с председателем комиссии по общественному контролю Общественной палаты Самарской области Галиной Гусаровой. На встрече обсудили организацию оказания медицинской помощи, в том числе работу экстренной медицинской службы.



Сегодня служба скорой медпомощи региона - это:

4 станции скорой медицинской помощи – Самарская, Тольяттинская, областная и подразделение Сызранской больницы

почти 3500 работников

200 бригад скорой медпомощи

421 автомобиль

цифровые технологии, включая цифровую платформу единого диспетчерского цента, оснащение бригад мобильными планшетами, спутниковую навигацию и мониторинг движения каждой бригады, а также информационное взаимодействие со стационарами.



В организацию экстренной медицинской помощи также включены:

служба санавиации (181 специалист, 24 реанимобиля и 1 вертолет)

центр медицины катастроф (52 специалиста, 4 трассовых пункта и 7 автомобилей)

служба неотложной помощи (98 бригад работает в 55 медорганизациях).



На встрече обсудили не только кадровые и инфраструктурные ресурсы службы, но и перспективы ее развития. Как отметил руководитель ведомства, рекомендации Галины Ивановны как наставника, организатора здравоохранения с большим опытом и представителя общественности помогают совместно погружаться в проблемные вопросы и формировать новые решения.



«Развитию службе скорой медицинской помощи мы уделяем самое пристальное внимание. Благодаря мероприятиям национального проекта «Здравоохранение» нам удалось перевести работу службы на цифровые рельсы, и сегодня информационные технологии – неотъемлемая часть ежедневной работы всех станций. Мы разработали дополнительные мероприятия для развития службы, в том числе по привлечению кадров, по созданию приемно-диагностических отделений при крупных медучреждениях и др. На очередном оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили все наши предложения, получили поддержку и в ближайшем будущем приступим к их реализации благодаря выделению региональных средств», - отметил Армен Бенян.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов