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Уважаемые доноры, пусть то благо, которое вы отдаёте, даже не зная порой кому, обязательно возвращается вам в виде добра, тепла и, конечно, крепкого здоровья.
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 Армен Бенян: поздравление с Национальным днем донора

20 апреля 2023 14:13
82
Уважаемые доноры, пусть то благо, которое вы отдаёте, даже не зная порой кому, обязательно возвращается вам в виде добра, тепла и, конечно, крепкого здоровья.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян:

«Сегодня в нашей стране отмечается Национальный день донора. В этот день чествуют людей, которые с помощью собственного здоровья участвуют в сохранении здоровья других, чья жизнь зависит от этой помощи. И это далеко не врачи, это просто люди с крепким здоровьем, которые ежедневно, регулярно сдают свою кровь для нужд хирургии, гематологии, трансплантологии.

Уважаемые доноры, пусть то благо, которое вы отдаёте, даже не зная порой кому, обязательно возвращается вам в виде добра, тепла и, конечно, крепкого здоровья. С праздником вас — в том деле, в том призвании, которое вы для себя избрали».

 

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Здравоохранение
Уважаемые доноры, пусть то благо, которое вы отдаёте, даже не зная порой кому, обязательно возвращается вам в виде добра, тепла и, конечно, крепкого здоровья.
20 апреля 2023  14:13
 Армен Бенян: поздравление с Национальным днем донора
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