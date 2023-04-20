 Армен Бенян: поздравление с Национальным днем донора

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Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян:



«Сегодня в нашей стране отмечается Национальный день донора. В этот день чествуют людей, которые с помощью собственного здоровья участвуют в сохранении здоровья других, чья жизнь зависит от этой помощи. И это далеко не врачи, это просто люди с крепким здоровьем, которые ежедневно, регулярно сдают свою кровь для нужд хирургии, гематологии, трансплантологии.



Уважаемые доноры, пусть то благо, которое вы отдаёте, даже не зная порой кому, обязательно возвращается вам в виде добра, тепла и, конечно, крепкого здоровья. С праздником вас — в том деле, в том призвании, которое вы для себя избрали».