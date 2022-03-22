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Армен Бенян посетил Самарский завод медицинских изделий

22 марта 2022 16:48
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Целью визита было не только ознакомление с производством, но и обсуждение с инвесторами проекта  планов развития и расширения ассортимента предприятия.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в рамках рабочей поездки посетил Самарский завод медицинских изделий (СЗМИ), расположенный в особой экономической зоне в городе Тольятти. Завод медицинских изделий входит в число самых крупных в России предприятий полного цикла по производству нитриловых перчаток.

Почти год назад, 26 марта 2021 года  в ОЭЗ «Тольятти» начал работу Самарский завод медицинских изделий. Старт производству дали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Целью визита министра здравоохранения было не только ознакомление с производством, но и обсуждение с инвесторами проекта  планов развития и расширения ассортимента предприятия.

Директор завода Александр Земсков познакомил Армена Беняна с полным циклом  производства перчаток, размерным рядом и складом готовой продукции, а также уделил внимание внедренной системе контроля качества продукции. Армен Сисакович пообщался с главным технологом и заведующей лабораторией, обсудил вопрос о текущих поставках сырья и реагентов.

Руководство предприятия быстро отреагировало на меняющиеся особенности рынка:  заключен договор с компанией «Сибур» на поставку латекса. В марте 2022 года планируется получение нового опытного образца латекса для проведения повторных испытаний. Специалисты завода прорабатывают возможности сотрудничества на китайском рынке – на данный момент уже прошел проверку китайский полимер, и предприятие находится на стадии заключения контракта о сотрудничестве. Параллельно

ведется работа по замене импортного коагулянта на отечественный аналог, в частности, производства  предприятия АО «Уралхим».

 «Пуск завода медицинских изделий и его работа в Самарской области, в том числе по замене зарубежного сырья, стали еще одним важным шагом на пути к выполнению задачи по импортозамещению, которую ставит Президент России Владимир Владимирович Путин,  и активно реализуется в области при поддержке Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, — подчеркнул Армен Бенян, сообщает пресс-служба минздрава СО.

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Здравоохранение
Целью визита было не только ознакомление с производством, но и обсуждение с инвесторами проекта  планов развития и расширения ассортимента предприятия.
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