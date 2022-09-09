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Армен Бенян посетил с рабочим визитом Шигонский район

9 сентября 2022 19:45
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Он проконтролировал возведение нового ФАПа в селе Байдеряково, ознакомился с работой поликлиники, стационара и пообщался с медработниками.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Шигонский район. Совместно с главой района Сергеем Строевым и главным врачом центральной районной больницы Александром Сухановым руководитель ведомства проконтролировал возведение нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Байдеряково, ознакомился с работой поликлиники, стационара и пообщался с медицинскими работниками.

Возведение нового объекта медицинской инфраструктуры в селе Байдеряково началось в августе этого года в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Работы идут в соответствии с графиком: на сегодняшний день смонтированы металлический каркас и кровля модульного здания, выполняется устройство фасада. Впереди — монтаж ограждающих конструкций и стен, благоустройство прилегающей территории. В новых условиях будут получать медицинскую помощь более 700 жителей.

С главой села и представителем подрядной организации министр обсудил планируемые сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, а также оснащение будущего подразделения медицинской и компьютерной техникой, интернет-связью, необходимой для организации работы в информационных системах и проведения телемедицинских консультаций. В новом фельдшерско-акушерском пункте медработник сможет дистанционно взаимодействовать с врачами ЦРБ, а при необходимости – с сотрудниками других медицинских организаций, — что позволит решать широкий спектр задач по лечению пациентов на месте, без транспортировки за пределы населённого пункта.

Руководитель ведомства также посетил действующий ФАП в селе Байдеряково, расположенный в приспособленном помещении. Для проведения диспансеризации и профилактических осмотров в село в соответствии с графиком выезжает врач общей практики, организуются выезды мобильного флюорографического комплекса. Более 20 лет помощь жителям оказывает медицинская сестра Елена Трифонова. Министр обсудил с медицинским работником необходимость наращивания темпов вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа.

Напомним, в 2021 году модульное здание для размещения офиса врача общей практики возвели в селе Новодевичье в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Ранее новые условия для оказания медицинской помощи были созданы в селе Кушниково Шигонского района.

В ходе визита Армен Бенян также посетил подразделения Шигонской больницы в районном центре. В поликлинике министр ознакомился с работой участковой службы и пункта вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Руководитель ведомства поручил усовершенствовать маршрутизацию пациентов, которые посещают отделение, чтобы сделать профилактическую прививку.

 «Для удобства пациентов пункт вакцинации должен располагаться в максимальной доступности, — отметил министр. — Приверженность регулярной иммунопрофилактике — один из главных уроков, которые преподнесла нам пандемия. Уверен, вакцинация со временем станет всеобщей культурой, нормой жизни, и для этого мы должны быть первыми в ряду просветителей. 6 месяцев — ключевой промежуток, по истечении которого необходимо обновлять иммунную защиту от COVID-19, — ежегодно в осенний период необходимо прививаться и от гриппа. Важно усиливать разъяснительную работу с жителями, эта работа не должна приостанавливаться ни на один день».

Также министр встретился с коллективом больницы. Одной из тем обсуждения стала реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение».

 «Важнейшая роль в достижении ключевого показателя эффективности нашей работы — увеличении продолжительности жизни граждан — лежит на первичном звене здравоохранения. Именно на этом этапе, наращивая охват населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами, мы можем обеспечить раннее выявление злокачественных новообразований, патологий сердечно-сосудистой системы. Пандемия показала, как важно постоянно возвращаться к оценке своей деятельности: мы уже не можем позволить себе работать, как раньше, не ускоряясь. Необходимо повышать интенсивность работы с группами пациентов, которые требуют диспансерного наблюдения. Они всегда должны быть в поле нашего зрения, коллеги», — подчеркнул Армен Бенян.

В завершение встречи руководитель ведомства поблагодарил медработников за ежедневный труд в непростых условиях пандемии COVID-19 и пожелал специалистам слаженной работы.

 

Фото:   минздрав СО

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Он проконтролировал возведение нового ФАПа в селе Байдеряково, ознакомился с работой поликлиники, стационара и пообщался с медработниками.
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