Армен Бенян: мероприятия федеральных и региональных проектов направлены на совершенствование помощи пациентам с сахарным диабетом

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«Федеральный проект "Борьба с сахарным диабетом" направлен на профилактику осложнений этого заболевания и снижение смертности. Одно из первых мероприятий проекта, которое мы реализовали, - оснащение учреждений анализаторами гликированного гемоглобина. Но самое главное, что принимаются организационные решения. Мы создаем региональные и межрайонные эндокринологические центры. Реализация комплекса мероприятий позволит повысить доступность медицинской помощи и совершенствовать контроль за состоянием здоровья как со стороны медицинских работников, так и со стороны пациентов с сахарным диабетом и нарушением углеводного обмена», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Региональная эндокринологическая служба сегодня включает:

- 108 кабинетов на базе 58 медицинских организаций для оказания амбулаторной помощи

- открыты 45 амбулаторных школ и 5 стационарных школ для пациентов с сахарным диабетом

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь оказывается в 6 государственных учреждениях здравоохранения

- В этом году будут созданы 2 региональных эндокринологических центров и 3 межрайонных центров на базе многопрофильных больниц.

«Также на организацию качественного мониторинга в специализированной службе и профилактику осложнений у пациентов направлен еще один федеральный проект «Персональные медицинские помощники», в котором Самарская область принимает активное участие. Суть проекта заключается в дистанционном наблюдении за здоровьем людей с сахарным диабетом. Пациентам предоставляются специальные диагностические приборы – персональные медицинские помощники - глюкометры с передачей показателей глюкозы в крови. Данные поступают в информационную систему. Лечащие врачи, получая сведения на цифровой платформе, анализируют их и при необходимости принимают решения по оказанию медицинской помощи пациенту или по коррекции лечения. Сегодня 199 пациентов участвуют в проекте», - отметил руководитель ведомства.



Также в регионе за счет средств областного бюджета реализуется такое мероприятие как обеспечение детей и беременных женщин средствами непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Фото: минздрав СО