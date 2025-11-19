Я нашел ошибку
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
Андрей Орлов рассказал о ходе вакцинации населения против гриппа

19 ноября 2025 15:53
133
Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона.

Андрей Орлов на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассказал о ходе вакцинации населения против гриппа.

Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.

«В регион была поставлена федеральная партия вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей – 1,6 млн доз. Кроме этого закупили около свыше 280 тысяч доз вакцины за счет областного бюджета. По итогам прошлой недели темп вакцинации составил 210 тысяч человек за неделю», - отметил Андрей Орлов.

В отношении групп риска и возможности неблагоприятного исхода привито 98% от плана вакцинации беременных женщин, это свыше 5390 женщин, и 399 тысяч детей. Это 99% от плана. Также 3476 тысяч лиц, подлежащих призыву на военную службу. И также проводится вакцинация лиц старшего трудоспособного возраста и пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Это порядка 78% от плана.

«С учетом темпов по прошлой неделе в течение оставшихся двух недель мы вакцинируем все необходимые группы лиц и исполним наши плановые обязательства», – подчеркнул руководитель ведомства.

Глава региона поставил задачу профильному министерству подготовить комплекс мероприятий, обеспечивающих ускоренные темпы вакцинации и предусмотреть запас вакцины и необходимых лекарственных препаратов.

«Наша задача обеспечить максимальную безопасность наших жителей.Обстановка ежедневно на контроле, при необходимости дополнительных шагов, возможности и ресурсы есть, все решения будем принимать оперативно», - сказал глава региона.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

