Андрей Орлов рассказал о ходе вакцинации населения против гриппа

Андрей Орлов на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева рассказал о ходе вакцинации населения против гриппа.

Министр здравоохранения отметил, что в настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.

«В регион была поставлена федеральная партия вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей – 1,6 млн доз. Кроме этого закупили около свыше 280 тысяч доз вакцины за счет областного бюджета. По итогам прошлой недели темп вакцинации составил 210 тысяч человек за неделю», - отметил Андрей Орлов.

В отношении групп риска и возможности неблагоприятного исхода привито 98% от плана вакцинации беременных женщин, это свыше 5390 женщин, и 399 тысяч детей. Это 99% от плана. Также 3476 тысяч лиц, подлежащих призыву на военную службу. И также проводится вакцинация лиц старшего трудоспособного возраста и пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. Это порядка 78% от плана.

«С учетом темпов по прошлой неделе в течение оставшихся двух недель мы вакцинируем все необходимые группы лиц и исполним наши плановые обязательства», – подчеркнул руководитель ведомства.

Глава региона поставил задачу профильному министерству подготовить комплекс мероприятий, обеспечивающих ускоренные темпы вакцинации и предусмотреть запас вакцины и необходимых лекарственных препаратов.

«Наша задача обеспечить максимальную безопасность наших жителей.Обстановка ежедневно на контроле, при необходимости дополнительных шагов, возможности и ресурсы есть, все решения будем принимать оперативно», - сказал глава региона.

Фото: минздрав СО