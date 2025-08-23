Андрей Орлов с рабочим визитом посетил Тольяттинскую поликлинику № 3

224

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов с рабочим визитом посетил Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику № 3.

Совместно с главным врачом Сергеем Михайловым проконтролировали работу регистратуры, терапевтического, педиатрического, хирургического отделений, женской консультации, диагностических кабинетов.

Кроме того, министр ознакомился с работой нового подразделения - амбулаторного кардиологического центра. Его основные цели — ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и диспансерное наблюдение за пациентами с установленным диагнозом. Обследования пациенты проходят на современном оборудовании.

Такие центры помогают в решении значимых задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это раннее выявление болезней и медицинское сопровождение пациентов, у которых выявлены заболевания. Слаженная и эффективная работа сотрудников нового подразделения поможет предотвратить развитие осложнений и сосудистых катастроф. Помощь в центре уже получили более 400 человек", - подчеркнул министр.

Напомним, в регионе работают три амбулаторных кардиологических центра – в Самаре,Тольятти и Сызрани. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - важное направление нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Особое внимание в рамках визита в поликлинику уделили подготовке к проведению иммунизации против гриппа, организации диспансеризации взрослого населения. Прививочная кампания против гриппа в регионе стартует в сентябре.

На встрече с коллективом обсудили актуальные вопросы и планы по дальнейшему развитию учреждения.

Фото: минздрав СО