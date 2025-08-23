Я нашел ошибку
Главные новости:
Мальчику назначено амбулаторное лечение.
В Тольятти 7-летний мальчик попал под колеса иномарки
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
На площади 210 квадратных метров.
Ночью в Муранском бору Шигонского района горели два жилых дома и хозяйственные постройки
«Основные этапы подготовки к новому учебному году завершены во всех школах Самары»
Иван Носков посетил ряд школ и проверил их готовность к новому учебному году
Улицу Мельничную обновляют на участке площадью 1400 квадратных метров, от улицы Гаванской до улицы Халиловской.
Иван Носков оценил ход ремонта автомобильных дорог по улицам Халиловской и Мельничной
По легенде учения пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажного здания в комнате эмоциональной разгрузки.
Тольяттинские огнеборцы провели пожарно-тактическое учение в здании Сбербанка
Проект поможет вовлечению учащихся ДШИ в музыкальное искусство и нацелен на воспитание не только музыкантов, но и ценителей музыки.
На базе Красноярской Детской школы искусств стартует проект «Детская филармония»
В Самаре проходит всероссийский форум «Музейные маршруты России».
Наш регион укрепляет культурные связи с ведущими музеями страны
Андрей Орлов с рабочим визитом посетил Тольяттинскую поликлинику № 3

23 августа 2025 10:49
224
На базе поликлиники работает специализированный центр по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов с рабочим визитом посетил Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику № 3.

Совместно с главным врачом Сергеем Михайловым проконтролировали работу регистратуры, терапевтического, педиатрического, хирургического отделений, женской консультации, диагностических кабинетов.

Кроме того, министр ознакомился с работой нового подразделения - амбулаторного кардиологического центра. Его основные цели — ранняя диагностика сердечно-сосудистых заболеваний и диспансерное наблюдение за пациентами с установленным диагнозом. Обследования пациенты проходят на современном оборудовании.

Такие центры помогают в решении значимых задач национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это раннее выявление болезней и медицинское сопровождение пациентов, у которых выявлены заболевания. Слаженная и эффективная работа сотрудников нового подразделения поможет предотвратить развитие осложнений и сосудистых катастроф. Помощь в центре уже получили более 400 человек", - подчеркнул министр.

Напомним, в регионе работают три амбулаторных кардиологических центра – в Самаре,Тольятти и Сызрани. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - важное направление нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Особое внимание в рамках визита в поликлинику уделили подготовке к проведению иммунизации против гриппа, организации диспансеризации взрослого населения. Прививочная кампания против гриппа в регионе стартует в сентябре.

На встрече с коллективом обсудили актуальные вопросы и планы по дальнейшему развитию учреждения.

 

Фото:   минздрав СО

Здравоохранение
Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований.
23 августа 2025  10:11
Тольяттинская поликлиника № 2 получила цифровой маммограф и рентген-аппарат
208
Появление современного оборудования позволило сократить очередь на ультразвуковые исследования и сделать диагностику более доступной для жителей отдаленных сел.
22 августа 2025  14:15
В Безенчукскую ЦРБ поставлен современный переносной УЗИ-аппарат
453
Начался процесс облицовки фасада.
21 августа 2025  16:24
Осенью планируется завершение строительства ФАПа в поселке Гранный
584
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!
21 августа 2025  15:27
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин
592
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии.
21 августа 2025  11:30
Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4
549
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
20 августа 2025  17:25
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
681
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.
20 августа 2025  16:59
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса
675
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
20 августа 2025  13:59
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
624
Устройство позволяет хирургу точно, быстро и более эффективно провести операцию по взятию биопсии.
20 августа 2025  10:01
В СамГМУ разработали первое российское направляющее устройство для операций на головном мозге
488
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15075
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
383
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
782
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
780
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1110
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
899
