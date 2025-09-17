Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Российские банки начали снижать ставки по накопительным счетам
Дорожные службы Самары ведут строительство полосы разгона при повороте с улицы Академика Тихомирова на улицу Народную, ее длина составит 20 метров.
В Самаре приступили к реализации комплекса мероприятий по улучшению транспортного сообщения в Куйбышевском районе
Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра – народного артиста СССР Владимира Спивакова.
 25-го сентября в Самарской филармонии выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Автотранспортное средство со смазочными материалами остановила мобильная группа на выезде в Республику Казахстан.
Самарские таможенники передали военным смазочные масла на сумму около 400 тыс. рублей
Министерство промышленности и торговли Самарской области организовало бизнес-миссию в новые территории России и Крым.
Наш регион укрепляет экономические связи с новыми территориями и Крымом
Сегодня «РКС-Самара» предоставили активным жителям города и представителям власти уникальную возможность увидеть историческую систему, которая до сих пор исправно работает.
17 сентября – день рождения самарской канализации
Андрис Марисович рассказал о своем детстве, об учебе в хореографическом училище, о годах работы в Большом и Мариинском театрах, о победах на международных конкурсах, о своих любимых партиях, о педагогах и конечно поделился секретами своего успеха.
В Самарском хореографическом училище состоялась встреча студентов с народным артистом России Андрисом Лиепа
В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения
Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения

17 сентября 2025 15:50
122
В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".

Андрей Орлов: "Значимые задачи - выявить на пренатальном этапе пороки развития, скорректировать их и обеспечить полноценное развитие каждого ребенка".

 17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов. В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".

 Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения, современных технологиях и доверии между основными участниками взаимодействия.

"Наша основная задача сбережение каждого человека, и, в первую очередь, каждого новорожденного. Современные технологии позволяют обеспечить выхаживание детей с патологиями, маловесных новорожденных. И здесь для нас важно выявить на пренатальном этапе пороки развития, скорректировать их и обеспечить полноценное развитие каждого ребенка.

Медицинские технологии применяются, чтобы увеличить рождаемость и обеспечить всем детям качественную жизнь. От каждого участника этого процесса зависит, как мы сможем справиться с недугом при его выявлении. И от каждого участника зависит своевременность постановки диагноза, качество его постановки, назначение терапии и эффективность лечения.

Профилактические мероприятия - хорошая многолетняя практика. С момента рождения ребенка идет его патронажное сопровождение - сначала в родильном отделении, затем в первичном звене. Родителей обучают наблюдать за симптомами у детей, чтобы при необходимости проконсультироваться с врачом. Маленькие дети не могут сказать, что именно у них болит, не могут пожаловаться, поэтому задача родителей вовремя обратиться за помощью. И здесь важен хороший контакт между родителями и врачом-педиатром, медсестрой, которые наблюдают ребенка на участке.

Авторитет врача играет роль, но самая главная его задача - в доступной форме донести правильную информацию до родителей пациента.

Доверие, квалификация и знания - это то, что обеспечивает эффективное взаимодействие между врачом и пациентом, помогает установить правильный диагноз и назначить своевременное лечение".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

