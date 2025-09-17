122

Андрей Орлов: "Значимые задачи - выявить на пренатальном этапе пороки развития, скорректировать их и обеспечить полноценное развитие каждого ребенка".



17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов. В 2025 году тема дня: "Безопасная помощь каждому новорожденному и каждому ребенку".



Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов рассказал о медицинском сопровождении юных жителей региона с самого рождения, современных технологиях и доверии между основными участниками взаимодействия.



"Наша основная задача сбережение каждого человека, и, в первую очередь, каждого новорожденного. Современные технологии позволяют обеспечить выхаживание детей с патологиями, маловесных новорожденных. И здесь для нас важно выявить на пренатальном этапе пороки развития, скорректировать их и обеспечить полноценное развитие каждого ребенка.



Медицинские технологии применяются, чтобы увеличить рождаемость и обеспечить всем детям качественную жизнь. От каждого участника этого процесса зависит, как мы сможем справиться с недугом при его выявлении. И от каждого участника зависит своевременность постановки диагноза, качество его постановки, назначение терапии и эффективность лечения.



Профилактические мероприятия - хорошая многолетняя практика. С момента рождения ребенка идет его патронажное сопровождение - сначала в родильном отделении, затем в первичном звене. Родителей обучают наблюдать за симптомами у детей, чтобы при необходимости проконсультироваться с врачом. Маленькие дети не могут сказать, что именно у них болит, не могут пожаловаться, поэтому задача родителей вовремя обратиться за помощью. И здесь важен хороший контакт между родителями и врачом-педиатром, медсестрой, которые наблюдают ребенка на участке.



Авторитет врача играет роль, но самая главная его задача - в доступной форме донести правильную информацию до родителей пациента.



Доверие, квалификация и знания - это то, что обеспечивает эффективное взаимодействие между врачом и пациентом, помогает установить правильный диагноз и назначить своевременное лечение".

Фото: минздрав СО