Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте бдительны.
В регионе вечером 23 августа объявили опасность атаки БПЛА
В ходе опроса задержанный пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.
Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В 2025 году 11 творческих пространств организовали в домах культуры.
В новом учебном году у школьников и студентов региона появятся современные локации для творчества
В ходе конференции ведущие специалисты отрасли обменялись опытом диагностики и лечения пациентов.
 Андрей Орлов принял участие в открытии конференции SAMARAENDOSUMMER
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича.
Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025»
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.
Развлекательная программа перед матчем «Крылья Советов» – «Краснодар»
В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи.
Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана
Будьте внимательны и осторожны!
24 августа в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, порывистый ветер, жара +30 С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 Андрей Орлов принял участие в открытии конференции SAMARAENDOSUMMER

23 августа 2025 19:35
191
В ходе конференции ведущие специалисты отрасли обменялись опытом диагностики и лечения пациентов.

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов принял участие в открытии III Всероссийской научно-практической конференции SAMARAENDOSUMMER. В ходе конференции ведущие специалисты отрасли обменялись опытом диагностики и лечения пациентов.

Обращаясь к участникам, министр отметил:

«Уже проходит третья подобная конференция, и я уверен, что эта традиция сохранится — и впереди ещё будет много таких встреч. Помимо профессиональных знаний, именно такие тёплые, доверительные отношения помогают нам налаживать контакты, обмениваться опытом, повышать уровень конкуренции и, следовательно, расти профессионально и развивать отрасль дальше».

Обновление эндоскопической службы продолжается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента Владимира Путина. В этом году в учреждения региона поступило 23 новых эндоскопических аппарата.

«Эндоскопические исследования - основной метод выявления онкологических заболеваний желудка и толстой кишки. Оснащение учреждений новой медтехникой способствует повышению темпов ранней диагностики заболеваний в рамках плановых обследований. Также аппараты обладают потенциалом в области оказания экстренной и неотложной помощи — остановке кровотечений, выполнении малоинвазивных хирургических вмешательств Выявление предраковых состояний и злокачественных новообразований на ранних стадиях может значительно повысить эффективность лечения», - подчеркнул руководитель ведомства.

Специалисты отмечают, что эндоскопические исследования позволяют не только выявить предраковые заболевания и злокачественные новообразования на самых ранних стадиях, но и выполнить органосохраняющие операции без разрезов. Но для этого нужно своевременно проходить профилактические обследования в рамках диспансеризации

Андрей Орлов выразил благодарность организаторам и пожелал врачам успешной работы и дальнейшего профессионального роста.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!
21 августа 2025, 15:27
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя! Здравоохранение
620
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии.
21 августа 2025, 11:30
Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую... Здравоохранение
572
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
20 августа 2025, 17:25
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни. Здравоохранение
701
Здравоохранение
В ходе конференции ведущие специалисты отрасли обменялись опытом диагностики и лечения пациентов.
23 августа 2025  19:35
 Андрей Орлов принял участие в открытии конференции SAMARAENDOSUMMER
191
На базе поликлиники работает специализированный центр по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
23 августа 2025  10:49
Андрей Орлов с рабочим визитом посетил Тольяттинскую поликлинику № 3
365
Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований.
23 августа 2025  10:11
Тольяттинская поликлиника № 2 получила цифровой маммограф и рентген-аппарат
336
Появление современного оборудования позволило сократить очередь на ультразвуковые исследования и сделать диагностику более доступной для жителей отдаленных сел.
22 августа 2025  14:15
В Безенчукскую ЦРБ поставлен современный переносной УЗИ-аппарат
496
Начался процесс облицовки фасада.
21 августа 2025  16:24
Осенью планируется завершение строительства ФАПа в поселке Гранный
620
Хочешь быть здоровым сам и стать родителем здорового ребенка — сведи до минимума, а лучше откажись от употребления алкоголя!
21 августа 2025  15:27
Главный репродуктолог региона рассказала, как алкоголь разрушает репродуктивные функции мужчин и женщин
623
Аппараты позволяют проводить комплексную диагностику состояния бронхиального дерева при подозрении на онкологию, пневмонию, бронхит, хроническую обструктивную болезнь лёгких и другие патологии.
21 августа 2025  11:30
Два новых бронхоскопа поступили в Самарскую городскую больницу №4
574
Даже редкое употребление способно вызвать обострение хронического гастрита или язвенной болезни.
20 августа 2025  17:25
Самарский врач-гастроэнтеролог : "Алкоголь поражает все органы и системы"
702
Улучшенная визуализация позволяет врачам своевременно выявлять патологии, в том числе онкологические заболевания на ранней стадии.
20 августа 2025  16:59
В Самарскую поликлинику №1 поставлен новый ультразвуковой аппарат экспертного класса
701
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
20 августа 2025  13:59
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
642
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15075
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
413
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
804
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
804
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1131
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
922
Весь список