 Андрей Орлов принял участие в открытии конференции SAMARAENDOSUMMER

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов принял участие в открытии III Всероссийской научно-практической конференции SAMARAENDOSUMMER. В ходе конференции ведущие специалисты отрасли обменялись опытом диагностики и лечения пациентов.

Обращаясь к участникам, министр отметил:

«Уже проходит третья подобная конференция, и я уверен, что эта традиция сохранится — и впереди ещё будет много таких встреч. Помимо профессиональных знаний, именно такие тёплые, доверительные отношения помогают нам налаживать контакты, обмениваться опытом, повышать уровень конкуренции и, следовательно, расти профессионально и развивать отрасль дальше».

Обновление эндоскопической службы продолжается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента Владимира Путина. В этом году в учреждения региона поступило 23 новых эндоскопических аппарата.

«Эндоскопические исследования - основной метод выявления онкологических заболеваний желудка и толстой кишки. Оснащение учреждений новой медтехникой способствует повышению темпов ранней диагностики заболеваний в рамках плановых обследований. Также аппараты обладают потенциалом в области оказания экстренной и неотложной помощи — остановке кровотечений, выполнении малоинвазивных хирургических вмешательств Выявление предраковых состояний и злокачественных новообразований на ранних стадиях может значительно повысить эффективность лечения», - подчеркнул руководитель ведомства.

Специалисты отмечают, что эндоскопические исследования позволяют не только выявить предраковые заболевания и злокачественные новообразования на самых ранних стадиях, но и выполнить органосохраняющие операции без разрезов. Но для этого нужно своевременно проходить профилактические обследования в рамках диспансеризации

Андрей Орлов выразил благодарность организаторам и пожелал врачам успешной работы и дальнейшего профессионального роста.

Фото: минздрав СО