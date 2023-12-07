Александр Муравец: "Не существует безвредных электронных сигарет и устройств"

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Чем опасны электронные сигареты? Можно ли с помощью электронных устройств бросить курить сигареты? Где оказывают помощь желающим бросить курить?



Рассказывает главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец:



"Потребление табака – основной фактор риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Курение оказывает значительное воздействие практически на все основные органы и системы организма, вызывая такие заболевания как:



- онкологические - рак лёгких, полости рта, желудка и др.

- сердечно-сосудистые - инфаркт миокарда, инсульт и др.



Курение является причиной 50% всех предотвратимых смертей среди курильщиков. У курящих риск развития инфаркта миокарда в 2 раза выше, чем у некурящих. Риск внезапной смерти повышается даже более чем в 2 раза.



Курение опасно в любой форме и количестве, включая использование специальных электронных устройств. Не существует безвредных электронных сигарет и устройств. Большинство из них содержат никотин в огромных дозах, намного превышающий его дозировку в обычных сигаретах. В состав любого устройства входит глицерин и пропиленгликоль. Эти вещества при нагревании образуют крайне опасные канцерогенные альдегиды.



Есть ещё дополнительные поражающие факторы электронных сигарет и устройств, связанные со вкусовыми и ароматическими добавками. Описаны тяжелейшие поражения легких и летальные исходы, связанные именно с этими устройствами.



Электронное устройство создает новые "точки входа" в курение, и в итоге люди приобретают двойную зависимость: от электронных и обычных сигарет.



Не существует ни безопасного способа, ни безопасной дозы курения. Курение действительно убивает – наука дает нам все новые подтверждения этой истины. Каждый человек должен делать выбор в направлении здорового образа жизни, а задача родителей, врачей, педагогов, всего общества - максимально помочь ему сделать правильный выбор. Откажитесь от курения и будьте здоровы!



Все желающие бросить курить могут обратиться в кабинеты и отделения медицинской профилактики лечебных учреждений по месту прикрепления полиса ОМС, а также в центры здоровья независимо от прикрепления. Актуальный список центров здоровья можно уточнить на сайте Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики https://zdrav-samara.ru/health/centres или по телефону 337-49-49.



Также по телефону горячей линии 8(800) 200-0-200 можно получить консультации по вопросам здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, профилактике зависимостей», сообщает пресс-служба минздрава СО.