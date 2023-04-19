Александр Муравец назвал 5 правил полезного пикника

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С приходом теплой и сухой погоды мы все чаще задумываемся об отдыхе на природе. Как провести свободные часы с пользой для здоровья, рассказал главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец:



«Пикник на природе — это не только застолье, а прежде всего возможность провести время с близкими, заняться активным отдыхом и получить новые позитивные впечатления.



Если вы все же планируете обильный прием пищи, помните: мясо — достаточно сложная для пищеварительного тракта белковая и одновременно жирная пища. При его употреблении создается серьезная нагрузка на органы пищеварительной системы и в первую очередь на поджелудочную железу, желудок, печень и желчный пузырь.



Для приготовления шашлыка необходимо выбирать качественное мясо, при этом лучше воздержаться от слишком жирных сортов и кусков. Важно не пережаривать продукт, чтобы свести к минимуму образование канцерогенов.



Количество мяса в порции пищи должно быть лимитировано. Также обязательно употребление достаточного количества жидкости, причем не вместе с шашлыком, а за 30-40 минут до начала застолья.



Идеальным гарниром будут свежие сезонные овощи и фрукты. Они несколько замедлят и гармонизируют всасывание, а также добавят необходимую растительную клетчатку, что положительно скажется на Вашем самочувствии.



И главное — употребление спиртных напитков сводит на нет любые усилия по сбережению здоровья.



Жирная пища и алкоголь несовместимы: одновременное переваривание мяса и переработка алкоголя недопустимо перегружает одни и те же участки поджелудочной железы. Такое застолье может обернуться для вас развитием острого панкреатита. Это тяжелейшее заболевание, которое нередко приводит к необратимым, а иногда и трагическим последствиям.



Злоупотребление алкоголем – одна из важнейших причин преждевременной смерти мужчин в трудоспособном возрасте. Проблема эта очень сложная, комплексная, и решать ее нужно всем вместе – противодействуя этому злу на всех уровнях, проводя профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, работая на уровне муниципалитетов и предприятий».

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