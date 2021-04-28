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Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»

28 апреля 2021 13:32
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Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»

Активисты Общероссийского народного фронта в рамках празднования Дня работника скорой медицинской помощи отработали смену совместно с врачами
станции скорой помощи в г.о. Новокуйбышевск. Только за первую половину дня было совершено более 50 выездов.

Причины вызова у людей были абсолютно разными: от высокого давления до тяжелой аллергической реакции. Доктора оперативно принимали решение о
необходимом лечении и спешили на следующий вызов, чтобы успеть к жителям менее чем за 20 минут.

«Год назад вся страна обратила внимание на медиков. Я восхищаюсь той работой, которою ежедневно проделывают работники скорой помощи, спасая
человеческие жизни. Спасибо этим людям за труд, за искреннее служение народу и отечеству. Ели бы не они, страшно представить, какими бы могли
быть последствия пандемии», - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин.

В Самарской области еще в прошлом году активисты и волонтеры-медики всегда старались помочь работникам скорой медицинской помощи, в том
числе, передали сотрудникам станции в Тольятти средства индивидуальной защиты. Общественники также помогают врачам с транспортом и доставкой.
«Нас очень радует поддержка общественных организаций и администраций районов, которые помогают нам и находят новые помещения для станций
скорой помощи, чтобы медики трудились в достойных условиях. Так, например, в селе Красноармейское фельдшеры уже заехали в новое здание, а
в Безенчуке уже заканчивается ремонт», - отметил главный врач Курбан Оразов.


В конце смены активисты вручили медикам наклейку ОНФ с высшей оценкой за качество услуг, оказываемых фельдшерами, а также подарили два обеденных
стола, о которых попросили сами доктора.
«Сейчас происходит много изменений в лучшую сторону: стабилизировалась зарплата, техническое оснащение обновили, что очень сильно помогает нам,
а еще в автопарке появились новые автомобили, это очень важно, ведь большую часть времени мы проводим в машинах. Я работаю на скорой больше
5 лет и благодаря этим изменениям желания уходить отсюда нет», – сообщила фельдшер выездной бригады Светлана.

Теги: ОНФ скорая помощь

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