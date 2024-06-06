Академик Гинцбург: российская вакцина от всех видов рака успешно испытана на мышах

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Проведены первые испытания на мышах российской вакцины, созданной по универсальной технологии от всех видов рака, , и она показала хорошие результаты, рассказал «Газете.Ru» кулуарах ПМЭФ глава Центра Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Создается вакцина на основе мРНК-технологий (как вакцины от COVID-19 «Пфайзера» и «Модерны»).

Терапевтическая вакцина будет вводиться тем людям, которые уже больны раком.

После отработки технологии, для каждого пациента с опухолью, препарат будет создан индивидуально.

Вакцину надо вкалывать или в опухоль, или внутримышечно.

"Если ее вводить через капельницу, то все это проваливается в печень, потому что вакцина упакована в липидную оболочку. А если вкалывать в опухоль или внутримышечно, то она равномерно распределяется по всему организму. Конечно, от способа введения зависит эффективность. В ближайшее время мы будем уточнять ответ на этот вопрос", - отметил академик.

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