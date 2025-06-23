80% медицинских организаций в России испытывают сложности в подборе персонала

Я нашел ошибку
Главные новости:
22 июня в День памяти и скорби члены Молодежного совета и первичной профсоюзной организации самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
Росреестр СО: тысячи свечей памяти
Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников.
Экстренное кесарево сечение на раннем сроке, две клинические смерти и долгая борьба за жизни: самарские врачи спасли маму и её малыша
Одна из основных тем обсуждения была исправление и ресоциализация осужденных, а главная задача при этом – не допустить рецидива преступлений.
Решение проблем осужденных на профессорском уровне: в Самаре прошла всероссийская научно-практической конференция с международным участием
В Дзержинске завершился Чемпионат Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу.
Представительница Управления Росгвардии по Самарской области стала призером окружных соревнований
Участниками школы стали иностранные студенты из восьми стран.
В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"
Цель — к 2030 году до 95% повысить укомплектованность сельхозпредприятий квалифицированными специалистами и омолодить кадровый состав.
В губернии благодаря господдержке появятся новые агроклассы
Среди стобалльников 8 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. 
В Самарской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и физике, биологии и географии
В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который много лет занимается развитием адаптивного спорта.
Ветераны СВО приняли участие в официальных областных соревнованиях по футболу
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
0.02
EUR 90.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

80% медицинских организаций в России испытывают сложности в подборе персонала

23 июня 2025 10:41
172
80% медицинских организаций в России испытывают сложности в подборе персонала

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, что большинство российских работодателей, связанных со сферой медицины и фармацевтики, отмечают, что в 2025 году им стало сложнее набирать персонал по сравнению с 2024 годом.
Опрос hh.ru показал, что в 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывают сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине. Причем 62% или 2\3 опрошенных добавили, что по сравнению с 2024 годом им стало существенно сложнее набирать кадры, еще треть (27%) отметили, что ситуация никак не изменилась, но и лучше не стала. И лишь 4% признали, что им стало проще закрывать вакансии медиков. Остальные затруднились ответить.

 Работодатели также поделились, специалистов каких категорий им сложнее всего найти. И лидирующая позиция оказалась у среднего медперсонала – эту категорию работников сложнее всего искать сразу 48% или каждой второй опрошенной мед. организации в России. На втором месте – врачебный персонал (высшая категория, к.м.н. и др.). Эту категорию работников сложно искать сразу 37% опрошенных компаний. На третьем месте – административный персонал в медицине. С ним испытывают проблемы еще 29%.

Между тем опрошенные работодатели признали и ряд других проблем, характерных для медицинской сферы. Так, опрос hh.ru показал, что чаще всего медицинские работники переходят либо к конкурентам, предлагающим бОльший доход. Или вообще меняют свою профессиональную сферу, например, переходя в ИТ-сектор или ретейл.

При этом есть и ряд проблем, которые могут влиять на кадровый состав в медицинской отрасли. Так, по мнению большинства опрошенных работодателей чаще всего текучка кадров происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.) – отметили 59%, нехватка квалифицированных кандидатов на рынке труда (51%) и быстрое выгорание персонала (42%).

В ходе опроса hh.ru многие работодатели могли также высказать личное мнение относительно кадровой проблемы в медицинской сфере, а также какие меры могли бы изменить ситуацию. Наиболее частые ответы касались повышения уровня дохода мед. работников, создания комфортной атмосферы для труда и отдыха и обеспечение льгот для медиков. Также участники опроса могли написать и личное мнение по ситуации с кадровым дефицитом в отрасли, вот некоторые из них:

 

  • «Сотрудников уже не держит стабильная работа, важнее всего комфорт, заработная плата, ДМС».
  • «Нужно, чтобы начальство вставало на сторону своих работников, а не на сторону клиентов».
  • «Больше практики в вузах, меньше бумажной волокиты».

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников.
23 июня 2025  14:57
Экстренное кесарево сечение на раннем сроке, две клинические смерти и долгая борьба за жизни: самарские врачи спасли маму и её малыша
43
80% медицинских организаций в России испытывают сложности в подборе персонала
23 июня 2025  10:41
80% медицинских организаций в России испытывают сложности в подборе персонала
172
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.
20 июня 2025  16:56
Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста
536
Это первый подобный случай в России, сочетающий высокотехнологичное вмешательство с ультраранней реабилитацией.
20 июня 2025  16:21
Самарские нейрохирурги спасли участника СВО после огнестрельного ранения с помощью уникальной методики
589
На сегодняшний день выполнены работы по устройству основания будущего здания для проведения монтажа модульной конструкции.
20 июня 2025  16:09
Жители поселка Гранный будут получать помощь в новом ФАПе
556
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава
20 июня 2025  09:37
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе выполнили сложное ревизионное эндопротезирование коленного сустава
473
Около 17 тысяч жителей Октябрьского района получают медицинскую помощь в обновленных условиях.
19 июня 2025  17:40
В терапевтическом отделении №3 Самарской горбольницы №4 проведен капитальный ремонт
674
Ранее при таком диагнозе пациентам проводили ампутацию пораженной конечности, поскольку сохранить сустав было невозможно.
19 июня 2025  16:32
️Слаженная работа врачей и биоинженеров: в Самарском онкодиспансере молодой девушке удалили опухоль и сохранили ногу
942
Наиболее простые, доступные и эффективные виды двигательной активности — ходьба, бег, плавание или занятия спортом.
19 июня 2025  16:22
Самарский врач-кардиолог: «Низкая физическая активность увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 30%»
739
Семья Рудзиевых — врачебная династия.
19 июня 2025  14:58
«Земский доктор»: к коллективу Безенчукской ЦРБ присоединился врач-отоларинголог
711
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14908
Весь список
В центре внимания
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
217
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
213
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
353
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025  14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
594
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
627
Весь список