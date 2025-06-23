80% медицинских организаций в России испытывают сложности в подборе персонала

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Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, что большинство российских работодателей, связанных со сферой медицины и фармацевтики, отмечают, что в 2025 году им стало сложнее набирать персонал по сравнению с 2024 годом.

Опрос hh.ru показал, что в 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывают сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине. Причем 62% или 2\3 опрошенных добавили, что по сравнению с 2024 годом им стало существенно сложнее набирать кадры, еще треть (27%) отметили, что ситуация никак не изменилась, но и лучше не стала. И лишь 4% признали, что им стало проще закрывать вакансии медиков. Остальные затруднились ответить.

Работодатели также поделились, специалистов каких категорий им сложнее всего найти. И лидирующая позиция оказалась у среднего медперсонала – эту категорию работников сложнее всего искать сразу 48% или каждой второй опрошенной мед. организации в России. На втором месте – врачебный персонал (высшая категория, к.м.н. и др.). Эту категорию работников сложно искать сразу 37% опрошенных компаний. На третьем месте – административный персонал в медицине. С ним испытывают проблемы еще 29%.

Между тем опрошенные работодатели признали и ряд других проблем, характерных для медицинской сферы. Так, опрос hh.ru показал, что чаще всего медицинские работники переходят либо к конкурентам, предлагающим бОльший доход. Или вообще меняют свою профессиональную сферу, например, переходя в ИТ-сектор или ретейл.

При этом есть и ряд проблем, которые могут влиять на кадровый состав в медицинской отрасли. Так, по мнению большинства опрошенных работодателей чаще всего текучка кадров происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.) – отметили 59%, нехватка квалифицированных кандидатов на рынке труда (51%) и быстрое выгорание персонала (42%).

В ходе опроса hh.ru многие работодатели могли также высказать личное мнение относительно кадровой проблемы в медицинской сфере, а также какие меры могли бы изменить ситуацию. Наиболее частые ответы касались повышения уровня дохода мед. работников, создания комфортной атмосферы для труда и отдыха и обеспечение льгот для медиков. Также участники опроса могли написать и личное мнение по ситуации с кадровым дефицитом в отрасли, вот некоторые из них: