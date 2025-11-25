Я нашел ошибку
В результате аварии погиб один человек, еще один получил травмы и был доставлен в больницу. В автобусе находились восемь пассажиров. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия.
В Красноглинском районе Самары на улице Звездной столкнулись три легковых автомобиля и автобус «ПАЗ»
26 ноября в Самаре ночью -1, -3°С, днем +1, +3°С. Ветер ночью западный, днем юго-западный 4-9 м/с.
26 ноября в регионе без осадков, до +4°С
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 35 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.
Пожар в Похвистневском районе: в селе Малое Ибряйкино горел частный дом
Свое 55-летие «Четверка» отметила грандиозным концертом. В этот день на сцену большого концертного зала вышли лучшие юные музыканты и творческие коллективы школы, выпускники и преподаватели.
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Один из автомобилей «ГАЗ Соболь» закреплен за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где проживает около 3 тысяч человек. Легковые автомобили Lada Granta предназначены для работы выездных бригад и оказания медпомощи на дому.
8 новых машин поступили в Кинельскую ЦРБ в текущем году
Федеральная территория Сириус впервые принимала всероссийские соревнования по парусному спорту в самом популярном детском классе яхт «Оптимист».
Спортсмены Самарской области Иван Лаздин и Евгения Огнева - призеры соревнований по парусному спорту
Он объединит представителей гостиничного бизнеса, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов и представителей органов власти. В течение дня эксперты поделятся своими практиками и видением будущего туристического рынка. Организатором форума является админ
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Тольяттинская Детская музыкальная школа № 4 отметила 55-летие
Юбилейный десятый форум «Тур Притяжение 2025» состоится в Самаре 4 декабря
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»
8 новых машин поступили в Кинельскую ЦРБ в текущем году

25 ноября 2025 16:52
Один из автомобилей «ГАЗ Соболь» закреплен за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где проживает около 3 тысяч человек. Легковые автомобили Lada Granta предназначены для работы выездных бригад и оказания медпомощи на дому.

Транспорт — 5 Lada Granta и 3 специализированных автомобиля «ГАЗ Соболь» поступили в Кинельскую центральную районную больницу в текущем году благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Автомобили используются для выездов медицинских бригад, в том числе на дом, а также транспортировки пациентов из отдаленных населенных пунктов в медучреждения.

«Наш район имеет большую протяженность, многие пациенты проживают в небольших селах, – отметил главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков, – Новый транспорт позволяет нам сократить время в пути и повысить доступность медицинской помощи».

Один из автомобилей «ГАЗ Соболь» закреплен за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где проживает около 3 тысяч человек. Легковые автомобили Lada Granta предназначены для работы выездных бригад и оказания медпомощи на дому.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

 

