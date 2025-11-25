8 новых машин поступили в Кинельскую ЦРБ в текущем году

113

Транспорт — 5 Lada Granta и 3 специализированных автомобиля «ГАЗ Соболь» поступили в Кинельскую центральную районную больницу в текущем году благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Автомобили используются для выездов медицинских бригад, в том числе на дом, а также транспортировки пациентов из отдаленных населенных пунктов в медучреждения.

«Наш район имеет большую протяженность, многие пациенты проживают в небольших селах, – отметил главный врач Кинельской больницы Сергей Плешаков, – Новый транспорт позволяет нам сократить время в пути и повысить доступность медицинской помощи».

Один из автомобилей «ГАЗ Соболь» закреплен за фельдшерско-акушерским пунктом в селе Бобровка, где проживает около 3 тысяч человек. Легковые автомобили Lada Granta предназначены для работы выездных бригад и оказания медпомощи на дому.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО