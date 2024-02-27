7 тысяч жителей Красноярского района наблюдаются в новых условиях

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В поликлиническом отделении №4 Красноярской больницы в поселке Волжский выполнен ремонт и внедрены бережливые технологии. Современные условия для пациентов и медработников созданы благодаря нацпроекту «Здравоохранение».



В здании обновили интерьер и заменили инженерные коммуникации — системы отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения и автоматической пожарной сигнализации.Медицинскую помощь в отделении получают порядка 7000 жителей поселка Волжский и села Малая Царевщина. 1200 из них — дети.



«Поликлиника преобразилась: свежий интерьер, просторный гардероб, зоны комфортного ожидания приема. И наши пациенты отмечают, стало очень светло и красиво», — рассказала врач общей практики Лариса Рыбакина.



‍Прием пациентов ведут 2 участковых врача-терапевта, педиатр и стоматолог. Также работает лаборатория и дневной стационар.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения.

Фото: минздрав СО