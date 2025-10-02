Я нашел ошибку
В России впервые пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи.
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +13, +15°С.
3 октября в регине без осадков, до +15°С
Более 120 предпринимателей Самарской области, представляющих сферу креативных индустрий, прошли 3-недельный обучающий курс на площадке центра «Мой бизнес».
В центре «Мой бизнес» предприниматели региона защитили креативные бизнес-проекты
Школьники активно включились в диалог и проявили высокую заинтересованность в обсуждаемых вопросах.
В Самаре полицейские провели уроки финансовой безопасности и правовой грамотности для подростков.
В условиях СВО такие встречи артистов с защитниками своей Родины особенно актуальны.
В Военном госпитале поселка Рощинский состоялось выступление Ансамбля русских народных инструментов
В настоящее время наиболее доступным, простым, безболезненным для ребенка методом диагностики является эхокардиография.
Детский кардиохирур: «Современная медицина позволяет не только своевременно диагностировать, но и лечить врожденные пороки сердца»
В Сочи состоялся Кубок России по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены Самарской области стали призерами Кубка России по универсальному бою
В настоящее время министерство градостроительной политики Самарской области завершило подготовку и согласование концепций на региональном уровне.
В Самарской области стартуют первые проекты комплексного развития территорий при поддержке ДОМ.РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
650 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от гриппа

2 октября 2025 14:27
181
Среди которых 250 - дети.

В Самарской области продолжается прививочная кампания. В первую очередь, на прививки приглашают жителей из групп риска:
️дети, начиная с 6 месяцев
️пожилые люди
️пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхо-легочной систем
️беременные женщины
️жители, которые работают с населением - медработники, социальные работники, сотрудники сферы образования, торговли, транспорта и др.

На сегодняшний день порядка 650 тысяч жителей региона сделали прививку от гриппа, среди которых 250 - дети. Прививочные пункты развернуты в медучреждениях, а также проводятся выездные мероприятия по месту работы непосредственно на предприятиях и в организациях.

«Вакцинация - это не просто личная забота о здоровье, но и социальная ответственность, способствующая укреплению безопасности и благополучия всего общества, - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Коллективный иммунитет, сформированный благодаря вакцинации, создает защиту не только для вакцинированных, но и для тех, кто по медицинским показаниям не может быть привит».

В поликлинике 3 Тольятти работают 10 прививочных пунктов. Вакцинацию уже прошли более 50000 прикрепленных жителей, в том числе ветераны специальной военной операции. Ежедневно через каждый пункт проходит от 300 до 1500 человек.

"В выходные посвятили время своему здоровью. Совместно с ветеранами СВО сделали прививку против гриппа и прошли диспансеризацию. Врачи сделали все очень быстро, профессионально и качественно. По итогам обследования специалисты порекомендовали лечение и назначили необходимые дополнительные обследования. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки", - рассказал заместитель главы городского округа Тольятти по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей Дмитрий Мостовой.

Напомним, в медучреждении проводится второй этап углублённой диспансеризации для ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Комплекс мероприятий включает в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования для оценки состояния здоровья.

️Специалисты напоминают о простых мерах профилактики сезонных инфекций:
вакцинация от гриппа
личная гигиена
здоровый образ жизни
в случае наличия симптомов ОРВИ - обращение за медицинской помощью.

 

Приглашаем жителей региона пройти диспансеризацию и вакцинацию. Всего с начала прививочной кампании в медучреждения региона доставлено 1 млн доз вакцин от гриппа. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах, можно на интерактивной карте на сайте ведомства (clck.ru/3PX67Z).

 

Фото:   минздрав СО

