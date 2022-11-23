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65% россиян готовы оплачивать ДМС совместно с работодателем

23 ноября 2022 11:26
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65% россиян готовы оплачивать ДМС совместно с работодателем

Больше половины россиян, 51%, считают, что полис ДМС должен входить в социальный пакет компании в полном объеме, но при этом 63% респондентов работодатели такой опции не предоставляют, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса*.  

В ситуации, когда стоит выбор между отсутствием программы ДМС или ее частичной оплатой работником, 65% россиян готовы оплачивать ДМС совместно с работодателем. 

«Спрос компаний на программы ДМС для сотрудников стабильно высокий. В условиях роста цен на медуслуги мы стремимся предоставить корпоративным клиентам разные варианты программ, чтобы они смогли сохранить расходы на ДМС на приемлемом для них уровне. В этом году вырос спрос на использование франшизы в программе ДМС, когда сотрудник оплачивает часть стоимости услуг. Это приводит к более осознанному подходу застрахованного к лечению, выбору действительно нужных ему консультаций, обследований или процедур», — говорит замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Большинство россиян (79%), когда им требуется медицинская помощь, пользуются в зависимости от ситуации как платными, так и бесплатными услугами. Лишь 10% всегда обращаются исключительно к платным врачам, оплачивая прием самостоятельно или пользуясь программой ДМС. Еще столько же (10%) рассчитывают только на бесплатную медицину — в основном из-за высоких цен (40%) и нежелания платить за услуги, которые можно получить бесплатно (46%). Например, большинство респондентов не готовы платить за прием участкового врача (73%), экстренную помощь (58%) и простые лабораторные исследования (49%).

Россияне в ходе опроса назвали преимущества платной медицины. Это оперативное оказание помощи и быстрое получение результатов анализов и исследований (71%), отсутствие очередей (66%), более качественные услуги (57%), вежливое отношение (46%), внимание врача (45%). Если будет стоять выбор между «платно, но качественно» или «бесплатно, но как придется», 55% россиян выберут платный вариант.

Самыми посещаемыми за плату специалистами по результатам опроса оказались стоматолог (81%), гинеколог (27%), офтальмолог (18%) и невролог (15%). 

*Репрезентативный опрос проведен СК «Росгосстрах» в октябре 2022 года среди 1200 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

Теги: Опрос

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