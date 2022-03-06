6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой

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Заведующий глаукомным офтальмологическим консультативно-диагностическим отделением больницы им. Т.И.Ерошевского Александр Александрович Зохан Врач-офтальмолог рассказал, как не пропустить глаукому на ранней стадии:

- Мало кто знает, что глаукома является одной из ключевых причин возникновения слепоты. Коварное заболевание развивается постепенно и до самых последних стадий практически не имеет симптомов. В группе риска находятся люди старше 40 лет, распространенность увеличивается с возрастом.

Глаукома — это хроническое заболевание глаз, при котором отмечаются:

- постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления

- поражение зрительного нерва

- снижение зрительных функций

Заболеваемость увеличивается с возрастом: глаукома встречается у 0,1% больных в возрасте 40-49 лет, у 2,8% - в возрасте 60-69 лет, у 14,3% - в возрасте старше 80 лет. Более трети из общего количества слепых и слабовидящих потеряли зрение от глаукомы.

Ежегодно в больнице им. Т.И.Ерошевского консультируется более 5 тысяч пациентов с глаукомой. Выполняется около 1000 глаукомных операций. Однако эти операции способны лишь замедлить заболевание, а не вылечить его, поэтому так важно своевременное обращение к врачу.

Коварство глаукомы в том, что у большинства она протекает бессимптомно, пациенты замечают ухудшение зрения только на поздних стадиях и приходят к врачу, когда потеря зрения уже необратима.

Всем лицам старше 40 лет необходимо внимательно относится к состоянию своих глаз. Регулярные плановые осмотры врачом-офтальмологом и измерение внутриглазного давления позволят своевременно выявить глаукому и начать лечение. Как правило, развитие глаукомы не сопровождается какими-либо значимыми ощущениями. Однако бывают ситуации, когда возникает острый приступ глаукомы. Так, при появлении чувства зрительного дискомфорта: быстрая утомляемость, появление радужных кругов при взгляде на электрическую лампочку, появление периодического или стойкого тумана, ухудшение зрения после физической работы (в т.ч. действий, связанных с работой вниз головой), покраснение глаза, сопровождающееся острой болью - все эти проявления должны вас насторожить и вам следует как можно быстрее обратиться к врачу-офтальмологу!

Если у Вас выявили глаукому:

1. Глаукома - это заболевание, которое можно лечить только по схеме, которую назначил Ваш офтальмолог.

2. Не слушайте советов друзей и знакомых, при борьбе с глаукомой у Вас один друг и советчик – ВРАЧ.

3. Не занимайтесь самолечением. Принимайте только те препараты, которые рекомендует Ваш врач и точно соблюдайте схему лечения.

4. Применение нетрадиционного лечения и отказ от основного, назначенного офтальмологом, может нанести Вам непоправимый вред.

5. Регулярно посещайте врача-офтальмолога для измерения внутриглазного давления (1 раз в 3 месяца).

6. Нежелательно смотреть телевизор или читать при плохом освещении.

7. Следует по возможности исключить посещение бани и сауны, так же вредны солярий и чрезмерное пребывание на солнце.