4 февраля стартует Всероссийский онкологический диктант

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Министерство здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» при поддержке ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Ассоциации онкологов России проводит Всероссийский онкологический диктант.

Старт просветительской акции состоится во Всемирный день борьбы против рака – 4 февраля. Пройти диктант может любой желающий, вне зависимости от возраста, региона проживания и уровня образования до 28 февраля включительно на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru.

Диктант будет включать в себя 60 вопросов на различные темы: от факторов риска и профилактики до симптомов болезни и ее раннего выявления. На прохождение теста отводится 60 минут, по итогам каждый участник получит результаты тестирования (количество набранных баллов), а также сертификат и рекомендации: материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными, сообщает пресс-служба минздрава СО.