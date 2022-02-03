Я нашел ошибку
Главные новости:
Первая госпрограмма утилизации автомобилей действовала в 2010-2011 годах и стоила бюджету 30 млрд рублей.
Путин поручил проработать идею перезапуска программы автомобильной утилизации в РФ
По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, сильный снегопад продлится до 24.00 3 февраля.
Всем миром: в работу по ликвидации последствий снегопада включится техника предприятий, организаций и МЧС 
Время ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действий неблагоприятных погодных условий.
На трассе М-5 «Урал» в Самарской области продлили ограничение движения до  00:00 4 февраля
Тысячи поклонников лыжного спорта регулярно посещают трассы спортивной базы и приобщаются к здоровому образу жизни.
"Чайка" - победитель конкурса "Достояние губернии" в номинации «Регион спорта»
Пройти диктант может любой желающий, вне зависимости от возраста, региона проживания и уровня образования до 28 февраля.
4 февраля стартует Всероссийский онкологический диктант
Фарит Мухаметшин поздравил с днем рождения юного жителя села Марьевка Пестравского района Самарской области Никиту Киреева и подарил ему ноутбук. 
Сенатор Российской Федерации Фарит Мухаметшин исполнил мечту мальчика с ограниченными возможностями здоровья
Основной темой обсуждения стали итоги реализация госпрограмм в сфере жилищно-коммунального хозяйства и вопросы совершенствования работы отрасли. 
Виктор Кудряшов принял участие в заседании федерального штаба по региональному развитию
Сызранским рыболовам напомнили об опасности нахождения на льду водоемов.
Инспекторы ГИМС регулярно патрулируют водоемы области
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.65
0.17
EUR 86.56
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

4 февраля стартует Всероссийский онкологический диктант

3 февраля 2022 19:25
134
Пройти диктант может любой желающий, вне зависимости от возраста, региона проживания и уровня образования до 28 февраля.

Министерство здравоохранения Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» при поддержке ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Ассоциации онкологов России проводит Всероссийский онкологический диктант.

Старт просветительской акции состоится во Всемирный день борьбы против рака – 4 февраля. Пройти диктант может любой желающий, вне зависимости от возраста, региона проживания и уровня образования до 28 февраля включительно на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях Onco-life.ru.

Диктант будет включать в себя 60 вопросов на различные темы: от факторов риска и профилактики до симптомов болезни и ее раннего выявления. На прохождение теста отводится 60 минут, по итогам каждый участник получит результаты тестирования (количество набранных баллов), а также сертификат и рекомендации: материалы по тем вопросам, ответы на которые были неверными, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Пройти диктант может любой желающий, вне зависимости от возраста, региона проживания и уровня образования до 28 февраля.
3 февраля 2022  19:25
4 февраля стартует Всероссийский онкологический диктант
134
Врач назвала настораживающие симптомы ОРВИ у пожилых
3 февраля 2022  12:19
Врач назвала настораживающие симптомы ОРВИ у пожилых
265
За год в Самарском областном кардиодиспансере выполнено более пяти тысяч операций
2 февраля 2022  13:56
За год в Самарском областном кардиодиспансере выполнено более пяти тысяч операций
496
На Самарской областной  клинической  станции переливания крови  в 2021  году кровь и ее компоненты сдали 24466 человек, из них 6249 стали донорами впервые.
1 февраля 2022  20:33
За прошедший год самарские доноры сдали кровь и ее компоненты более 50 000 раз
712
Под контролем судебных приставов детский сад в Тольятти приобрел медоборудование
1 февраля 2022  11:53
Под контролем судебных приставов детский сад в Тольятти приобрел медоборудование
596
В Самарской области создали «красные» поликлиники
1 февраля 2022  09:44
В Самарской области создали «красные» поликлиники
587
Оказывать помощь жителям в обновленном подразделении будут два врача общей практики и четыре медицинские сестры.
31 января 2022  14:19
В поселке городского типа Осинки завершено возведение модульного здания врачебной амбулатории
757
Главный педиатр Самары о том, что делать при проявлении симптомов простуды у ребенка
31 января 2022  14:00
Главный педиатр Самары о том, что делать при проявлении симптомов простуды у ребенка
708
Врачи назвали четыре продукта для избавления от зимней хандры
30 января 2022  11:26
Врачи назвали четыре продукта для избавления от зимней хандры
979
С момента ввода аппарата в эксплуатацию обследование уже прошли более 100 жителей.
29 января 2022  17:31
Большеглушицкая больница получила новый цифровой маммограф
1256
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
4224
Весь список
В центре внимания
По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, сильный снегопад продлится до 24.00 3 февраля.
3 февраля 2022  20:46
Всем миром: в работу по ликвидации последствий снегопада включится техника предприятий, организаций и МЧС 
110
«Уверен, с такими как вы, у нас все получится».
3 февраля 2022  16:08
Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес – сообщества Самарской области
296
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
3 февраля 2022  13:55
Дмитрий Азаров прервал плановое совещание с муниципалитетами и направил глав координировать ликвидацию последствий снегопада
623
Скачок сразу на 700: еще 3 692 жителей Самарской области заболели коронавирусом
3 февраля 2022  12:53
Скачок сразу на 700: еще 3 692 жителей Самарской области заболели коронавирусом
377
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
3 февраля 2022  11:54
Дмитрий Азаров подписал новое постановление о мерах против коронавируса в Самарской области
428
Весь список