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36 новых маммографов позволяют онкологам региона эффективнее выявлять рак груди

14 октября 2022 15:48
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Маммография – «золотой стандарт» диагностики рака молочной железы, безальтернативный метод выявления всех известных вариантов рака молочной железы.

Для раннего выявления онкологических заболеваний медицинские учреждения Самарской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» оснащаются современным оборудованием. Рак молочной железы – самое распространённое онкозаболевание у женщин. Для ранней диагностики этого вида рака специализированные учреждения, а также сельские и городские медучреждения с 2019 года получили 36 маммографов.

Маммография – «золотой стандарт» диагностики рака молочной железы, безальтернативный метод выявления всех известных вариантов рака молочной железы. Маммография входит в программу скрининга в России, каждой женщине старше 40 лет рекомендовано проходить маммографию раз в два года. Для повышения доступности этого вида обследования для жительниц отдаленных территорий в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в центральные районные больницы региона всего поставлено 32 маммографа. Также в рамках нацпроекта районы оснащены 3 современными передвижными маммографами.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний, а также открытию центров амбулаторной онкологической помощи, где пациенты могут пройти уточняющую диагностику в случае подозрения на новообразования на самом современном оборудовании экспертного класса.

Активно ведут диагностику и выявление рака молочной железы и центры амбулаторной онкологической помощи. На сегодняшний день в регионе работают 6 ЦАОПов, планируется открытие еще 6 центров до 2024 года, из них два в этом году. Их основная задача – максимально приблизить онкологическую помощь и диагностические обследования к населению.

 «Большую долю среди пациентов центра амбулаторной онкологической помощи, организованного на базе Самарской городской клинической больницы №8, занимают женщины с подозрением на новообразования молочных желез. Их около 30 процентов, - отметила заведующая ЦАОП, врач-онколог Ольга Кузьмина. - Задача специалистов центра – максимально быстро обследовать человека с подозрением на новообразование молочной железы. Для решения этой задачи ЦАОП оснащен современным диагностическим оборудованием – это цифровой маммограф и 2 аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса. При подозрении или подтверждении злокачественного образования обязательно проводится консультация со специалистами Самарского областного клинического онкологического диспансера, рассмотрение маммограмм в онкологическом диспансере ведется в режиме телемедицинских консультаций через систему "Комета"».

Как сообщила Ольга Михайловна, в 2022 году в центре амбулаторной онкологической помощи Самарской больницы №8 выполнено более 2200 маммографий, свыше 1500 ультразвуковых исследований молочных желез, проведено более 1800 консультаций пациенток с подозрением на новообразования молочных желез.

В результате обследований выявлено 52 случая рака молочной железы, из них на первой и второй стадиях — более 70 %.

После обследования в ЦАОП пациенты направляются в областной онкодиспансер для решения вопроса о специальном лечении. Выбор тактики лечения определяется индивидуально для каждой пациентки на врачебном консилиуме в диспансере.

При выявлении доброкачественных новообразований молочных желез пациентки направляются на хирургическое лечение или берутся под диспансерное наблюдение.

Кроме первичной диагностики новообразований молочных желез в ЦАОП проводится диспансерное наблюдение женщин, перенесших рак молочной железы. Также на базе дневного стационара ЦАОП проводится амбулаторное лечение пациенток, страдающих раком молочной же6лезы с метастатическим поражением костей. Прием пациентов осуществляется в рамках ОМС по направлению от врачей поликлиник по месту прикрепления.

Ведется профилактическая работа, проводятся беседы с женщинами о факторах риска возникновения рака молочной железы и возможности их снижения, о важности ежегодного обследования молочных желез, даже если нет жалоб.

 

Фото:   минздрав СО

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