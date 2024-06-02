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2 июня - День здорового питания и отказа от излишеств в еде

2 июня 2024 17:37
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Краткие рекомендации о питании.

Питание одна из составляющих ответственного отношения к здоровью.

Краткие рекомендации о питании:

Питание должно быть дробным. 5 – 6 раз в день с перерывами не более 4 часов, маленькими порциями.

Последний прием пищи — за 2 – 3 часа до сна.

Кушайте в одно и то же время, не пропускайте приёмы пищи.

Избегайте пищи с искусственными красителями и ароматизаторами. Продукты должны быть натуральные.

Откажитесь  от фаст-фуда

Сократите  потребление сахара, соли, сладостей

Придерживайтесь питьевого режима и пейте достаточно чистой воды. 

Ограничьте  употребление сладких напитков, в том числе, соков и лимонадов

Не ешьте во время просмотра телевизора или ленты соцсетей. Это поможет сконцентрироваться на еде, почувствовать момент насыщения.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

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