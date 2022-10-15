15 октября отмечается Всемирный день чистых рук

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин о том, почему важно правильно мыть руки:



- «Объединимся ради всеобщей гигиены рук» — лозунг 2022 года.



В 2008 году рамках первого Всемирного дня чистых рук 120 млн детей по всему миру одновременно мыли руки с мылом в более чем 70 странах.



Мытьё рук особенно важно предотвращает заболевания кишечными и респираторными инфекциями, а также защищает от некоторых кожных инфекций.



Чтобы руки были действительно чистыми, мыть их нужно не менее 20 секунд и обящательно использовать мыло.



В случае, если мыло и вода недоступны, можно иногда использовать для обработки рук спиртосодержащий кожный антисептик.



Очень важно, чтобы в каждой семье родители рассказывали своим детям о том, почему необходимо мыть руки и как это делать правильно.

Фото: минздрав СО