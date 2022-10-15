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15 октября отмечается Всемирный день чистых рук

15 октября 2022 15:32
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«Объединимся ради всеобщей гигиены рук» — лозунг 2022 года.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин о том, почему важно правильно мыть руки:

- «Объединимся ради всеобщей гигиены рук» — лозунг 2022 года.

В 2008 году рамках первого Всемирного дня чистых рук 120 млн детей по всему миру одновременно мыли руки с мылом в более чем 70 странах.

Мытьё рук особенно важно предотвращает заболевания кишечными и респираторными инфекциями, а также защищает от некоторых кожных инфекций.

 Чтобы руки были действительно чистыми, мыть их нужно не менее 20 секунд и обящательно использовать мыло.

В случае, если мыло и вода недоступны, можно иногда использовать для обработки рук спиртосодержащий кожный антисептик.

Очень важно, чтобы в каждой семье родители рассказывали своим детям о том, почему необходимо мыть руки и как это делать правильно.

 

Фото:   минздрав СО

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