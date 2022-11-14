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14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

14 ноября 2022 15:13
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В Самарской области зарегистрировано более 120 тысяч пациентов с эти заболеванием.

По данным Международной федерации диабета, каждый 10 человек на планете в возрасте от 29 до 70 лет живет с сахарным диабетом.

В Самарской области зарегистрировано более 120 тысяч пациентов с эти заболеванием.

«Диабет — это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в крови — гипергликемии. Большинство случаев сахарного диабета представлено первым и вторым типом. Кроме них, существуют и более редкие типы диабета», - отметила главный внештатный специалист – эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного консультативно-диагностического центра Клиник СамГМУ Светлана Манцагова.

Для диабета 1 типа характерно прекращение выработки инсулина поджелудочной железой из-за гибели бета-клеток. Происходит это вследствие генетической предрасположенности к заболеванию, которая под воздействием неблагоприятных факторов (например, после перенесенной вирусной инфекции) приводит к изменению состояния иммунной системы организма и выработки антител к бета-клеткам поджелудочной железы. Данный тип диабета чаще всего выявляется до 30 лет, но можно заболеть и в более позднем возрасте. Начало заболевания острое и сопровождается следующими симптомами: жажда, сухость во рту, частое мочеиспукание, снижение веса, слабость.

Диабет 2 типа развивается в результате неэффективного использования организмом инсулина. Часто он является результатом избыточного веса и отсутствия физической активности. Это заболевание характерно для людей зрелого возраста и выявляется, как правило, после 40 лет. Для этого типа диабета характерна высокая распространенность среди родственников. Начинается заболевание часто совершенно бессимптомно. Повышенный уровень глюкозы крови может быть выявлен случайно, при обследовании.

«К факторам риска развития диабета относятся: возраст старше 45 лет, низкая физическая активность, отягощенная наследственность по сахарному диабету, гестационный диабет или рождение крупного плода, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, артериальная гипертензия, повышение холестерина и триглицеридов крови, - отметила Светлана Манцагова. - При наличии факторов риска важно проходить ежегодное профилактическое обследование».

Как отмечают специалисты, полностью вылечить сахарный диабет нельзя, однако его можно контролировать.

Во многих случаях изменение образа жизни могло бы остановить или затормозить развитие сахарного диабета второго типа.

Для профилактики диабета второго типа эффективны простые меры по поддержанию здорового образа жизни:
- необходимо добиться здорового веса тела и поддерживать его
- быть физически активным
- придерживаться здорового питания
- уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров
- воздерживаться от употребления табака – курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
В Самарской области зарегистрировано более 120 тысяч пациентов с эти заболеванием.
14 ноября 2022  15:13
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом
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