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13 новых автомобилей «Лада-Гранта» помогают специалистам Безенчукской ЦРБ оперативно оказывать медпомощь

19 января 2023 14:39
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Машины приобретены в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Более полугода 13 новых автомобилей «Лада-Гранта» помогают специалистам Безенчукской центральной районной больницы оперативно оказывать медицинскую помощь, доставлять лекарства, при необходимости транспортировать жителей в подразделения. Машины приобретены в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Региональный проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом. В 2022 году в медучреждения области поступил 141 новый автомобиль для оказания неотложной помощи.

Масштабное обновление автопарка Безенчукской больницы началось в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассказал главный врач Евгений Адоевский.

 «В 2021 году удалось полностью обновить автопарк всех наших офисов врачей общей практики: поступили три санитарных автомобиля на базе "ГАЗ-Соболь", а также три — на базе "Лада-Ларгус". Подчеркну, речь именно о санитарных автомобилях. В них есть отделенный от водителя санитарный отдел, носилки — машины оборудованы для того, чтобы можно было доставить пациента к месту оказания медпомощи, — пояснил Евгений Дмитриевич. — В 2022 году мы получили 13 автомобилей на базе "Лада-Гранта". Благодаря этому проведена полная замена автопарка как во взрослом, так и в детском поликлинических отделениях. Число машин, работающих на вызовах, возросло вдвое, благодаря чему сократилось время ожидания врача на дому. Другая часть автомобилей распределена между фельдшерами ФАПов, у которых есть водительские права соответствующей категории. Они могут быстрее добраться до места вызова, а также взять с собой не только укладку для оказания неотложной помощи, но и кардиограф, укладку для забора биоматериалов».

 Ранее в учреждение также поступили мобильный флюорографический комплекс и передвижной ФАП, оборудованный всем необходимым.

 «Они используются для выездов в отдаленные населенные пункты нашего района, на предприятия и в организации, а также в места культурно-массовых мероприятий для проведения диспансеризации, вакцинации и флюорографических исследований. Техника очень востребована», — сообщил Евгений Адоевский.

Обновление автопарка учреждений здравоохранения Самарской области продолжится в этом году. Всего планируется приобрести 131 автомобиль для оснащения 40 медицинских организаций.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
Машины приобретены в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
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