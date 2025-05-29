12 эндоскопических стоек поступит в этом году в медучреждения Самарской области

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Современное оборудование поможет диагностировать заболевания на начальном этапе и быстрее начинать лечение. Эндоскопическая служба в регионе развивается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Недавно новый видеоэндоскоп поступил в Чапаевскую городскую больницу. За 1,5 месяца на нём обследовали более 80 пациентов.

Гастроскопия с использованием современных видеоэндоскопов является малоинвазивным диагностическим методом. Новый аппарат позволяет выполнять не только диагностику, но и лечебные процедуры, например, удаление полипов или проведение биопсии.

«Обследование с использованием видеоэндоскопии назначается в ряде случаев, когда есть подозрения на различные заболевания органов пищеварительной системы. Это оборудование значительно улучшило наши возможности в диагностике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Видеоэндоскоп обеспечивает высококачественное изображение, что позволяет точно видеть и оценивать состояние слизистой оболочки. Мы можем детально рассмотреть любые патологии — язвы, полипы или опухоли. Это особенно важно для выявления заболевания на ранних стадиях», - отметила врач-эндоскопист Елена Солодилова.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО