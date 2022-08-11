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11 августа отмечается международный день здорового сердца

11 августа 2022 20:27
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Главный врач Самарского кардиодиспансера д.м.н., профессор Владимир Горячев рассказал о распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях.

Главный врач Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, д.м.н., профессор Владимир Горячев рассказал о распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях:

- 11 августа отмечается международный день здорового сердца. На сегодняшний день самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание — это артериальная гипертония. Почти каждый второй взрослый житель России испытывает проблемы с давлением.
На втором месте — ишемическая болезнь сердца, которая проявляется сердечными приступами – стенокардией. Самое известное осложнение этого заболевания – инфаркт миокарда.
Также большое число жителей страдает цереброваскулярными заболеваниями, осложнением которых являются мозговые инсульты. За ними идет сердечная недостаточность, которая развивается как итог некоторых сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний. У части пациентов развивается поражение периферических артерий – мы называем это заболевание периферическим атеросклерозом. По мере увеличения продолжительности жизни людей растет и число больных с аритмиями, в частности, с фибрилляцией предсердий.

Хочется сказать о важных признаках этих заболеваний.
Повышение артериального давления может сопровождаться достаточно разнообразными симптомами:

- головные боли или чувство тяжести в голове, часто в затылочной области,
- тошнота,
- головокружение,
- шум в ушах,
- нарушение четкости зрения, мелькание мушек или бликов перед глазами,
- сердцебиение, дискомфорт в области сердца,
- одышка при физической нагрузке,
- изменчивость настроения, ощущение внутренней напряженности, волнение,
- потливость, повышенная утомляемость,
- слабость, беспокойный сон.

Однако у значительной части людей повышение артериального давления не сопровождается никакими субъективными проявлениями и даже очень высокие значения давления могут обнаруживаться совершенно случайно. Тем не менее риск сердечно-сосудистых осложнений не зависит от того, ощущает ли человек повышение артериального давления или нет, поэтому всем необходимо с определенной периодичностью измерять давление, чтобы не пропустить начало артериальной гипертонии.

Внешние признаки атеросклероза

- О нарушении липидного обмена говорят кожные образования – ксантомы. Это локальные отложения холестерина и триглицеридов. Они имеют желтовато-бурый цвет и безболезненны, могут быть плоскими или в виде узелков, локализуются обычно на коже век, шеи, разгибательной поверхности рук. Это небольшие желтоватые бляшки, выступающие над поверхностью кожи. Если вы обнаружили такие образования у себя, обязательно пойдите к врачу: надо сделать анализ крови на содержание холестерина и триглицеридов. И если это ксантомы, вам необходимо внести изменения в образ жизни: увеличить потребление овощей и фруктов, ограничить жирную пищу и сладости, увеличить физическую нагрузку, снизить массу тела.
- Если вас беспокоит боль в мышцах ног, выпадение волос на ногах – это может быть признаком нарушения периферического кровообращения. В этом случае также необходимо обратиться к врачу.

Признаки стенокардии

При приступе стенокардии появляется боль в грудной клетке, чаще всего за грудиной. Боль может отдавать в левую половину грудной клетки, в шею, челюсть, в левое плечо, руку и под левую лопатку. Иногда боли как таковой нет, а есть чувство дискомфорта в груди или внезапно возникшие одышка и слабость (так приступ чаще проявляется у женщин).

Как правило, приступы стенокардии возникают при физической нагрузке – подъеме по лестнице, быстрой ходьбе, работе в саду. Такие приступы врачи называют приступами стенокардии напряжения. Кроме того, они могут возникнуть и во время эмоционального возбуждения, стресса. Подобный приступ обычно длится от 2 до 5 минут.

При правильном отношении к своему организму в итоге можно получить насыщенную и продолжительную жизнь. Не забывайте просто любить свое сердце. Если оно беспокоится, трепещет, ноет, учащенно бьется – оно просит вас о помощи. Помогите ему. Это просто и полностью зависит от вашего образа жизни. Будьте здоровы!

 

Фото:   минздрав СО

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